الحرب على غزة: شهداء وإصابات والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود

مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 83، كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية خاصة في مدينة خانيونس، والنصيرات، والمغازي، ودير البلح، ومحيط المراكز لإيواء النازحين.

واصال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عملياته العسكرية جوا وبرا وسط غارات مكثفة وعنيفة تستهدف منازل الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد العشرات جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وكذلك إصابة المئات من المدنيين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ 83، كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية خاصة في مدينة خانيونس، والنصيرات، والمغازي، ودير البلح، ومحيط المراكز لإيواء النازحين.

يأتي ذلك، فيما تستمر فصائل المقاومة الفلسطينيين في التصدي لقوات الجيش الإسرائيلي في عدة محاور، حيث تجري معارك ضارية واشتباكات عنيفة في عدة مناطق من القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين، فمنذ بداية الحرب على غزة أرتكب الجيش 1779 مجزرة، وواصل استهداف المخيمات المكتظة، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية 21 ألفا و110 شهداء و55 ألفا و243 جريحا، بالإضافة إلى آلاف المفقودين.

وفجر الخميس، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقتل 3 جنود في معارك وسط وجنوب قطاع غزة، ليصل إجمالي قتلاه المعلن منذ معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 501، بينهم 168 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بدء التوغل البري يوم 27 أكتوبر.