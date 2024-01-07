الإعلامي الحكومي بغزة يدعو لعلاج 6 آلاف جريح في الخارج

المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أشار إلى الوضع الكارثي الذي يعاني منه القطاع الصحي، مؤكدا أن الحرب الإسرائيلية أخرجت "30 مستشفى عن الخدمة تماما".

دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى فتح معبر رفح، وتحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج "بشكل فوري وعاجل"، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع جراء الحرب الإسرائيلية.

جاء ذلك في تصريح صحافي مكتوب أشار المكتب الإعلامي خلاله إلى أن الحرب الإسرائيلية أخرجت "30 مستشفى عن الخدمة تماما".

ولفت إلى أن أعداد الإصابات، بلغت "أكثر من 58 ألف إصابة، بينها 6 آلاف إصابة إنقاذ حياة، وقرابة 5 آلاف إصابة خطيرة".

وناشد المكتب الإعلامي، "الأشقاء في مصر بفتح معبر رفح بشكل عاجل، والموافقة على تحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج فورا، لعدم مقدرة المستشفيات في قطاع غزة على علاج هذا العدد الهائل من الجرحى، أصحاب الإصابات الحرجة والخطيرة".

وأوضح أنه "يتم السماح يوميا بتحويل من 10 إلى 20 جريحا فقط، وهذا العدد القليل يعمل على تفاقم المعاناة للجرحى الذين تزداد أعدادهم بالمئات بشكل يومي".

كما وجه مناشدة لمصر "بتحسين آلية الموافقة على تسفير وتحويل الجرحى لتصبح بالمئات والآآلاف بدلاً من الموافقة على بضع عشرات فقط".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي "المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل".

وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الصحة بغزة في بيان، إن سعي إسرائيل لإخراج مشفى "شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة عن الخدمة، بمثابة "حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى".

ومساء أمس السبت، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" سحب موظفيها من المنطقة الوسطى بقطاع غزة، بما في ذلك مستشفى "الأقصى"، على خلفية تزايد هجمات الجيش الإسرائيلي الذي صعد مؤخرا من هجماته على المنظومة الصحية داخل القطاع.