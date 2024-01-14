100 يوم للحرب على غزة: قتل وتدمير وتهجير

تستمر التحذيرات من آثار كارثية على أهالي غزة الذين باتوا مهددين بالموت جوعا، حيث تهدد سياسية التجويع 800 ألف فلسطينيي بالقطاع، علما أن أكثر من 1.8 مليون من سكان القطاع نزحوا عن منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الأحد، يومها الـ 100، في وقت كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة وسط القطاع وجنوبه، خاصة في محافظة خانيونس ومدينة رفح، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء.

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وأسفرت الغارات، صباح وفجر الأحد، عن استشهاد العشرات وإصابة المئات من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ليصل عدد الشهداء، منذ بداية الحرب، إلى 23843 شهيدا و60317 مصابا، بحسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

يأتي ذلك، في وقت تحتدم فيه المعارك بخانيونس، فيما تشهد محاور التوغل اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي الذي اعترف بمقتل جندي جديد في المعارك بالقطاع، وإصابة ضابط في كتيبة الهندسة بجروح خطيرة ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 522.

وتستمر التحذيرات من آثار كارثية على أهالي غزة الذين باتوا مهددين بالموت جوعا، حيث تهدد سياسية التجويع 800 ألف فلسطينيي بالقطاع، علما أن أكثر من 1.8 مليون من سكان القطاع نزحوا عن منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي الذي دمر المربعات السكنية لدفع سكانها على الرحيل والهجرة القسرية.