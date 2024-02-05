خانيونس: الآلاف ينزحون من مستشفى "الأمل" ومقرّ الهلال الأحمر بعد حصار دام أسبوعين

أفادت تقارير بأن مئات الأهالي الذين لجأوا إلى مستشفى "الأمل" ومقر الهلال الأحمر في خانيونس نزحوا إلى مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، بعد حصار دام أسبوعين.

نزح مئات الأهالي، اليوم الإثنين، من مقرّ مستشفى "الأمل" ومقرّ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد حصار إسرائيلي دام أسبوعين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه "تم اليوم إجلاء جميع النازحين من مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خانيونس".

وأوضحت أنه "تم إجلاء نحو 8000 نازح من مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خانيونس".

وأضافت أنه "بقي أربعون نازحا فقط من كبار السن، بالإضافة إلى نحو 80 مريضا وجريحا و مائة من الطواقم الإدارية والطبية".

وأفادت تقارير بأن مئات الأهالي الذين لجأوا إلى مستشفى "الأمل" ومقر الهلال الأحمر في خانيونس نزحوا إلى مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، بعد حصار دام أسبوعين.

ونشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مغادرة النازحين لمقر الجمعية ومستشفى الأمل.

وقالت الجمعية في بيان: "مئات النازحين يغادرون مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خانيونس بعد مضي أكثر من أسبوعين من الحصار الإسرائيلي، وسط أجواء الرعب والهلع التي عاشوها جراء استمرار القصف وإطلاق النار".

وأضافت أن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) استدعت كلا من عضو المكتب التنفيذي للجمعية والمدير العام لمستشفى الأمل حيدر القدرة، بالإضافة إلى المدير الإداري للمستشفى ماهر عطا الله، واقتادتهما لجهة غير معلومة".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن "قوات الاحتلال تستدعي عضو المكتب التنفيذي للجمعية المدير العام لمستشفى الأمل في خانيونس الدكتور حيدر القدرة والمدير الإداري للمشفى ماهر عطالله وتقتادهما لجهة غير معلومة".

والجمعة الماضية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن إسرائيل قتلت 43 شخصا بينهم 3 من موظفيها، منذ بدء الحصار لمقراتها ومبانيها بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ 22 كانون الثاني/ يناير الماضي يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على خانيونس وفي محيط مستشفياتها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عنها.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 كانون الأول/ أكتوبر 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت حتى اليوم، 27 ألفا و478 شهيدا و66 ألفا و835 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.