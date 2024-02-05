"أونروا": نحو 100 ألف بين قتيل وجريح ومفقود في غزة

100 ألف شخص باتوا بين قتيل وجريح ومفقود في قطاع غزة، بحسب المفوض العام لوكالة "أونروا" الذي قال إن 17 ألف طفل في غزة باتوا بلا راع يحميهم، أو افترقوا عن أسرهم.

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن ما يقرب من 100 ألف شخص باتوا بين قتيل وجريح ومفقود في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكد لازاريني في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين، أن أكثر من 80 بالمئة من سكان القطاع تعرضوا للنزوح.

وأشار إلى أن 17 ألف طفل في غزة باتوا بلا راع يحميهم أو افترقوا عن أسرهم.

وتابع: "خلال الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر في غزة، قُتل أو جُرح أو فُقد ما يقرب من 100 ألف شخص، وهذا يعادل حوالي 5 بالمئة من عدد السكان، ويمكنك بسهولة إدراك ما يعنيه ذلك في مدينتك أو بلدك".

وقال الناطق باسم "أونروا"، عدنان أبو حسنة في تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة مباشر"، مساء اليوم، إن "هناك جهات في إسرائيل تتمنى انتهاء عمل وكالة الأونروا"، مضيفا أنه "يتوجّب على إسرائيل أن تقدم معلومات كاملة بشأن الاتهامات الموجهة للأونروا".

وأضاف أن "التحقيق بخصوص وكالة الأونروا يتم من خلال أعلى هيئة رقابية في الأمم المتحدة".

وذكر أن "استمرار تعليق تمويل بعض الدول للأونروا ستكون له آثار مدمرة"، مضيفا: "ما نملكه من تمويل يكفي حتى نهاية هذا الشهر فقط".

وشدّد على أن غزة "تعرضت لنكبة حقيقية أسوأ من نكبة 1948".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 كانون الأول/ أكتوبر 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت حتى اليوم، 27 ألفا و478 شهيدا و66 ألفا و835 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.