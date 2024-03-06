"العشرات يفارقون الحياة بصمت": ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية في غزة إلى 20 

قال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان: "استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما، في مجمع الشفاء الطبي (غربي مدينة غزة)، ومسن يبلغ من العمر 72 عاما في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف".

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع من 18 إلى 20، جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 شرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان: "استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما، في مجمع الشفاء الطبي (غربي مدينة غزة)، ومسن يبلغ من العمر 72 عاما في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف".

وبذلك "ارتفعت حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 20 في قطاع غزة"، بحسب القدرة.

كما أكد أن "الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف، تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، ونعتقد أن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة، دون أن يصلوا للمستشفيات".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن القدرة، في بيان، أن "حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 18 شهيدا في قطاع غزة".

وشدّد القدرة على أن الجيش الإسرائيلي، "تعمّد ارتكاب مجازر مروّعة ومتتالية ضد آلاف البطون الجائعة في شمال غزة".

وطالب "المجتمع الدولي باستخدام كل أدوات الضغط لضمان وقف فوري للعدوان الإسرائيلي" على القطاع.

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".