غزة: مليون إصابة بالأمراض المعدية جراء النزوح

قال المكتب في تحديث لأهم إحصائيات الحرب الإسرائيلية على القطاع: "مليون و89 ألف إصابة بالأمراض المعدية بسبب النزوح، و8 آلاف حالة التهاب الكبد الوبائي".

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، وجود أكثر من مليون إصابة بالأمراض المعدية جراء النزوح في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيل مدمرة منذ أكثر من نصف سنة.

وقال المكتب في تحديث لأهم إحصائيات الحرب الإسرائيلية على القطاع: "مليون و89 ألف إصابة بالأمراض المعدية بسبب النزوح، و8 آلاف حالة التهاب الكبد الوبائي".

وأجبرت إسرائيل خلال الحرب معظم الأهاليّ في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وأشار إلى وجود "10 آلاف مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج، و11 ألف جريح جراحهم خطيرة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم".

وأوضح أن إسرائيل ارتكبت 2941 مجزرة داخل القطاع، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكد أن الحرب خلفت 140 شهيدا من الصحافيين، و65 من الدفاع المدني، و485 شهيدا من الطواقم الطبية، و7 آلاف مفقود، موضحا أن 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

وعن ضحايا المجاعة التي عصفت بمناطق في القطاع، قال المكتب إن "30 طفلا استشهدوا بسبب المجاعة"، بالإضافة إلى "60 ألف سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33 ألفا و207 قتلى، و75 ألفا و933 جريحا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".