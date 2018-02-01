اعتقال 1263 فلسطينيا منذ قرار ترامب بشأن القدس

أفاد تقرير حقوقي صادر عن مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل 1263 فلسطينيا منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اعتبر القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وبين تقرير المركز أن جيش الاحتلال نفذ خلال كانون الثاني/يناير الماضي 509 عملية اعتقال لمواطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وحسب التقرير، فقد تصدرت مدينة القدس المحتلة قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية واسعة في يناير، حيث بلغ أعداد المعتقلين المقدسيين 127، ثم محافظة جنين بعدد أسرى 77 أسيراً، يليها محافظة الخليل بعدد أسرى بلغ 66، ثم محافظة رام الله بـ 54 أسيراً، ثم محافظة بيت لحم بـ 51 أسيراً، ثم محافظة نابلس بـ 41 أسيراً، ثم محافظة طولكرم بعدد أسرى 25 أسيراً، ثم محافظة قلقيلية بـ 21 أسيراً، يليها محافظة أريحا بعدد أسرى 6، ثم محافظة سلفيت بـ 5 أسرى، ثم مطوباس حيث اعتقل الاحتلال منها 3 مواطنين، يليها مدن الداخل حيث اعتقل الاحتلال سيدتيْن، وكذلك الأغوار الشمالية والتي سجلت اعتقال أسيرين، أما قطاع غزة اعتقل الاحتلال 7 مواطنين، 5 منهم تسللوا إلى الداخل، وصياديْن.

واشتملت احصائية المركز على اعتقال الاحتلال لـ 16 عاملاً من مدن الضفة خلال تواجدهم بالداخل الفلسطيني، وكذلك اعتقال 6 أتراك من داخل المسجد الأقصى.

ولفت المركزإلى أن حالات اعتقال عديدة تمر دون الإعلان عنها إعلاميا، فيما طالت يد الاحتلال عشرات آلاف الشواقل التي سرقتها من منازل المواطنين أثناء مداهماتها، فيما صادرت مركبات بعض المواطنين بحجج أمنية.