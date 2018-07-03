الأسير المضرب عن الطعام حسن شوكة في وضع صحي صعب

يواصل الأســير حـسـن حـسـنين حـسـن شـوكـة (30 عاما) من مدينة بيت لحم إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 33 على التوالي، رفضا لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويله للاعتقال الإداري وسط تدهور مستمر لوضعه الصحي.

جاء ذلك في بيان أصدرته "مـؤسـســة مهـجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى" وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الثلاثاء.

وأكدت المؤسسة أن "الأسير حسن شوكة يعاني وضعا صحيا صعبا وسيئا لتعنت سلطات الاحتلال الصهيوني الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه، بل تتعمد ممارسة كافة أشكال القمع والتنكيل به، وعدم مبالاتها وطرحها لأي حلول لقضيته العادلة".

وأفاد الأسير شوكة، بحسب البيان، في رسالة وصلت "مهجة القدس" نسخة عنها، أنه "ما زال يواصل إضرابه المفتوح حتى الاستجابة لمطلبه العادل بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي والإفراج عنه.

وأشار في رسالته إلى أن وضعه الصحي سيء جدا، وامتنع عن شرب الماء لمدة ثلاثة أيام نظرا لمنع إدارة سجن الرملة من التقائه بمحاميه، موضحا أنه لا يستطيع الوقوف على قدميه ويتحرك بواسطة كرسي متنقل، ويعاني من آلام شديدة في الكلى، ووجع رأس مؤلم جدا، وألم شديد في العينين، وجفاف شديد، وفطريات في اللسان، وهزال عام في جسده، وانخفاض وزنه 20 كيلو غراما، ويرفض إجراء أي فحوصات طبية".

وأشارت المؤسسة إلى أن "الأسير المجاهد حسن شوكة اعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 29.09.2017م، وذلك بعد شهر من تحرره من سجون الاحتلال حيث كان قد تحرر بتاريخ 31.08.2017م، وشرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 11.10.2017م بعد أن حولته سلطات الاحتلال الصهيوني للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام، واستمر إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة 35 يوما، وعلقه بتاريخ 14.11.2017م بعد أن استجابت سلطات الاحتلال لمطلبه بإلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه وتوجيه لائحة اتهام له".

وأوضحت أن "محكمة عوفر الصهيونية أصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة ستة أشهر على التهمة الموجهة إليه في لائحة الاتهام، وكان من المقرر أن يفرج عنه بتاريخ 03.06.2018م، إلا أن سلطات الاحتلال نكلت بالاتفاق السابق وعادت لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي، وأعلن بنفس اليوم الدخول إضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه.

جدير بالذكر أن الأسير حسن شوكة ولد بتاريخ 06.05.1988م؛ وهو متزوج؛ وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين".