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إضراب في العيزرية وأبو ديس إسنادا للأسرى بمعركة الأمعاء الخاوية

تاريخ النشر: 22/08/2019 - 09:02

إضراب في العيزرية وأبو ديس إسنادا للأسرى بمعركة الأمعاء الخاوية
وقفة تضامن مع الأسرى في الخليل (وفا)
عرب ٤٨

أعلنت القوى الوطنية والفعاليات السياسية في بلدتي العيزرية وأبو ديس قضاء القدس المحتلة، اليوم الخميس، عن يوم غضب وإضراب شامل، دعما للأسرى المضربين عن الطعام، وإسنادا للأسيرين حذيفة بدر وإسماعيل خلف.

ويتزامن الإضراب، غدا الجمعة، مع عقد جلسة في محكمة الاستئناف في "عوفر" العسكرية بمدينة رام الله للأسير حذيفة بدر حلبية المضرب عن الطعام منذ 54 يوما.

ودعت القوى الوطنية والفعاليات السياسية إلى يوم غضب وتصعيد المقاومة والمظاهرات والاشتباك المفتوح مع الاحتلال.

وشددت في بيانها على دعمها ومشاركتها للفعاليات الداعمة للأسرى   في مختلف مدن الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، ودعت إلى ضرورة التواجد الدائم في خيمة الاعتصام مع الأسيرين حذيفة بدر   وإسماعيل خلف، وتفعيل التضامن معهما لتشكيل حالة من النهوض بالمشاركة الجماهيرية الواسعة، وعدم ترك الأسرى.

إلى ذلك، نظمت القوى الوطنية في بلدة أبو ديس، مساء الأربعاء، مسيرة تضامنية مع الأسرى والجرحى والشهداء في بلدتي أبو ديس والعيزرية.

وانطلقت المسيرة من خيمة الاعتصام مع الأسرى ببلدة أبو ديس، إلى منزلي الشهيد نسيم أبو رومي والجريح محمد الشيخ في بلدة العيزرية.

وشارك في المسيرة المئات الذين رددوا هتافات لنصرة الأسرى والشهداء والجرحى، واندلعت مواجهات بعد المسيرة بين الشبان وقوات الاحتلال عند مفرق الجبل ببلدة أبو ديس، فيما أطلقت قوات الاحتلال خلال المواجهات قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط نحو الشبان.

 


#العيزرية
#أبو ديس
#الحركة الأسيرة
#الأسرى
#إضراب

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