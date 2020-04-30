تمديد اعتقال الأسير حسن: غير مصاب بكورونا

مدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الأسير الفلسطيني، محمد ماجد حسن، فيما كشفت فحوصات أجراها، عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقررت محكمة "عوفر"، اليوم الخميس، تمديد اعتقال حسن الذي يقبع بالحجر بسجن ريمون، لـ5 أيام، لاستكمال التحقيق معه.

وأفادت مؤسسة الضمير، بأن النيابة طالبت بتمديد الاعتقال لـ11 يومًا، بحجة أن الأسير يجب أن يبقى في الحجر الصحي حتى يوم الخميس القادم ولن يتم التحقيق معه في هذا الوقت.

وقالت إنه "تم أخذ عينة له وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا (في وقت سابق)، إلا أنه بعد أن أعلنت إدارة السجون إصابته بالفيروس تم أخذ عينات له وفحصه ثلاث مرات للتأكد من إصابته، وكانت نتيجة العينات التي أخذت منه سلبية أي أنه غير حامل للفيروس".

وأوضحت المؤسسة أن الأسير "يقبع في الحجر الصحي بغرفة لوحده ويتم فحص حرارته ونبض القلب، ونسبة الأوكسجين بالدم له مرتين في اليوم، وهو في حالة صحية جيدة".

يُذكر أن الأسير محمد من قرية دير السودان شمال غرب رام الله، وهو طالب في جامعة بير زيت، وقد اعتُقل بعد اقتحام البلدة، يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت جامعة بير زيت، قد أصدرت بيانا حمّلت فيه "سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطالب الأسير".

ودعت الجامعة "المؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنه، لمتابعة حالته الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وشددت الجامعة في بيانها "على أنه في ظل سياسة الإهمال الصحي المتعمد للأسرى وتفشي فيروس كورونا، فإن الإفراج عن الأسير حسن هو حق قانوني وإنساني وأخلاقي، وأن بقاءه في الاعتقال مخالف للقوانين الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان".