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اقتحام قسم في سجن "عوفر" و"اعتداء وحشي" على الأسرى

تاريخ النشر: 05/07/2021 - 12:04

اقتحام قسم في سجن "عوفر" و"اعتداء وحشي" على الأسرى
صورة أرشيفية من "عوفر" (تصوير: مصلحة السجون)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اقتحمت القوات التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الإثنين، أحد أقسام معتقل "عوفر"، غربي رام الله في الضفة الغربية المحتلة، واعتدت على الأسرى بالضرب وحطمت مقتنياتهم.

وقالت مؤسستان فلسطينيتان إن قوة إسرائيلية اقتحمت، الإثنين، قسم 21 في معتقل "عوفر"واعتدت بشكل "همجي" على الأسرى، وعبثت بمقتنياتهم ونقلتهم إلى قسم آخر.

جاء ذلك في بيانين منفصلين، صدرا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تتبع منظمة التحرير الفلسطينية) ونادي الأسير الفلسطيني. واستنكرت هيئة شؤون الأسرى "الاعتداء الهمجي الذي تعرض له أسرى عوفر صباح اليوم".

وأضافت أن "اليماز (وحدات خاصة)، ووحدة من إدارة السجن اقتحمت قسم (يحمل رقم) 21، واعتدت على الأسرى القابعين فيه وحطمت مقتنياتهم، وقامت بنقلهم إلى قسم 18، مما تسبب بحالة من السخط والتوتر بين صفوف الأسرى".

وحمّلت الهيئة "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يحدث في معتقل عوفر"، وطالبت "كافة المنظمات الدولية بالتدخل العاجل، للَجْم الاحتلال ووقف جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين والتي تتصاعد يومًا بعد آخر".

ووفق الهيئة فإن 120 أسيرا يقبعون في قسم 21، الذي يضم أكبر عدد من الأسرى في معتقل "عوفر".

من جهته، قال نادي الأسير إن "الأسرى في سجن عوفر يواجهون عمليات قمع ممنهجة ومتكررة". وأشار إلى تسجيل أقسام الأسرى في السجن خمس مرات منذ مطلع العام الجاري.

وأثار تسجيل مصور لاعتداء وحدات القمع، بوحشية على أسرى في سجن النقب عام 2019، ونشرته صحيفة "هآرتس" في حزيران/ يونيو الماضي، ردود أفعال واسعة، ودعوات فلسطينية لحماية الأسرى.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5300 فلسطيني، بينهم 40 امرأة، و250 طفلا، وقرابة 520 معتقلا إداريا، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مصلحة سجون الاحتلال
#الحركة الوطنية الأسيرة
#معتقل عوفر

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