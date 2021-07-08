الاحتلال يفرج عن حسن يوسف القياديّ في "حماس"

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سراح القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية المحتلة، حسن يوسف، بعد اعتقال إداري دام 9 شهور.

وأفرج عن يوسف (63 عاما)، من سجن "عوفر" الإسرائيلي، غربي رام الله، بحسب مراسل الأناضول.

وطالب يوسف فور الإفراج عنه، "المؤسسات الحقوقية، والعالم أجمع بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه المعتقلين الفلسطينيين عامة، والإداريين خاصة".

وقال في حديث نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء: "إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وتعتقل الفلسطينيين دون محاكمة ودون وجه حق".

ووصف يوسف، الاعتقال الإداري بـ "الجريمة، وبغير الأخلاقي".

وتابع يوسف: "تركت خلفي أسرى يتوقون للحرية؛ والقيادة الفلسطينية والفصائل مطالبة بتحمل مسؤولياتها للإفراج عنهم".

وعن تعرضه للاعتقال المتكرر من قبل إسرائيل، قال "الاحتلال يسعى لكسر إرادتنا، لكنه فشل ولن ينجح".

واعتقل يوسف، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، من منزله في بلدة بيتونيا غربي رام الله، بعد الافراج عنه من السجون الإسرائيلية بنحو شهرين.

وأمضى يوسف، في سجون الاحتلال، ما يقارب 21 عاما، على فترات متقطعة، معظمها في الاعتقال الإداري.