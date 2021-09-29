  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

وقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام في الخليل

تاريخ النشر: 29/09/2021 - 08:42

وقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام في الخليل
من وقفة إسناد الأسرى في الخليل، أمس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شارك عدد من الفلسطينيين في وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في مدينة الخليل.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أنه وبالشراكة مع هيئة شؤون الأسرى وهيئة التنسيق الوطني ولجان أهالي الأسرى نظم، أمس الثلاثاء، وقفة إسنادية للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا المضربين عن الطعام ضد استمرار اعتقالهم الإداري، إذ لا يزال سبعة أسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام بينهم ثلاثة أسرى من محافظة الخليل، وهُم كايد الفسفوس والمقداد القواسمة وهشام أبو هواش.

وشارك في الوقفة ذوو الأسرى المضربين عن الطعام وممثلو القوى الوطنية في المحافظة وفعاليات المحافظة وهيئة التوجيه السياسي والوطني وحركة الشبيبة الطلابية في جامعة الخليل. ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسرى المضربين عن الطعام ويافطات خطت عليها شعارات تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياه الأسرى المضربين عن الطعام وأخرى تطالب المجتمع الدولي التحرك العاجل لإنقاذ الاسرى من خطر الموت المحدق بهم.

ووجه المتحدث الرسمي باسم نادي الأسير الفلسطيني، أمجد النجار، التحية إلى الأسرى المضربين عن الطعام، والذين يخوضون معركة الحرية بأمعائهم الخاوية، مطالبا الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال بمقاطعة محاطكم الاحتلال. وأشاد بخطوة عدد من قيادة الحركة الأسيرة "بدء الخطوة لمواجهة ما أسموه السياسة الظالمة للقضاء العسكري الإسرائيلي ولتعرية انتهاكاته أمام القانون الدولي".

وأكد أن "ما يحدث بحق الأسرى المضربين عن الطعام يشكل اختراقا لكل القوانين الدولية، وانتهاكا صارخا لكل منظومة حقوق الإنسان في العالم، وأنه آن الأوان للتقدم بخطوة جريئة نحو الأمام للتمرد على الجهاز القضائي الإسرائيلي".

وختم النجار بالقول إن "حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن مصير الأسرى المضربين. وأدعو كافة جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر، لتحمل مسؤولياتها في متابعة قضايا المضربين، وبذل الجهد اللازم لطمأنة عائلاتهم والإفراج الفوري عنهم".

بودكاست عرب 48

#أسرى
#الخليل
#إضراب عن الطعام
#اعتقالات إدارية

وقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام في الخليل

وقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام في الخليل

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مواجهات بالعيسوية وسلوان ومسيرة للمستوطنين بالقدس القديمة
مواجهات بالعيسوية وسلوان ومسيرة للمستوطنين بالقدس القديمة

2021-09-29

مخطّط إسرائيليّ لشبكة صرف صحيّ تربط مستوطنات شماليّ الضفة
مخطّط إسرائيليّ لشبكة صرف صحيّ تربط مستوطنات شماليّ الضفة

2021-09-28

جنين: مسيرة احتجاجية مطالبة بتحرير جثمان الشهيد صبح
جنين: مسيرة احتجاجية مطالبة بتحرير جثمان الشهيد صبح

2021-09-28

الأكثر قراءة

إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا

إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا

2021-09-28
بدءًا من نوفمبر سيتوقف تطبيق

بدءًا من نوفمبر سيتوقف تطبيق "واتساب" عن الخدمة في ملايين الهواتف

2021-09-28
بينيت يترأس طاقما وزاريا لمكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي

بينيت يترأس طاقما وزاريا لمكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي

2021-09-28
الشرطة تمنع وصول مصلين من أم الفحم وعكا إلى المسجد الأقصى

الشرطة تمنع وصول مصلين من أم الفحم وعكا إلى المسجد الأقصى

2021-09-28
إصابة شابة في جريمة إطلاق نار بالرامة

إصابة شابة في جريمة إطلاق نار بالرامة

2021-09-28