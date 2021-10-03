توافُق على برنامج نضاليّ تدريجيّ للأسرى في سجون الاحتلال

قرّر الأسرى في كافّة سجون الاحتلال، التوافق على برنامج نضالي تدريجي يبدأ من ليلة الأحد على أن يستمرّ حتى نهاية الأسبوع الجاري، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطينيّ في بيان.

وأوضح نادي الأسير أنّ قرار الأسرى جاء "للمطالبة بوقف الإجراءات التّنكيلية التي فُرضت على أسرى الجهاد الإسلاميّ بشكلٍ خاص، ولا سيما أنّ الحوارات التي استمرّت بشأن هذه الإجراءات طوال الفترة الماضية، لم تؤدِّ إلى حلٍ جذريّ".

ووفق البيان، فإنّ "البرنامج يتمثل بالعصيان، ورفض ’قوانين’ السّجن، كعدم الامتثال لما يُسمى بالفحص الأمنيّ، وإغلاق الأقسام بشكلٍ جزئيّ، بحيث يوقف الأسرى مجموعة من تقاليد الحياة اليومية في الأسر، والتي تتعلق ببعض المهام التي يقومون بها داخل الأقسام".

كما يتمثّل في "الخروج إلى الفورة بلباس ’الشاباص (الزيّ المعتمَد للمعتَقلين في السجون الإسرائيلية)، الأمر الذي يعني أنّهم مستعدون للمواجهة المباشرة، علاوة على بقاء مجموعة من الأسرى في الفورة عند خروج أسرى الجهاد إلى ساحة الفورة".

ولفت نادي الأسير إلى أنّ هذه الخطوات "سيكون استمرارها مرهونا بردّ إدارة السجون على مطالب الأسرى خلال الفترة القادمة، ويوم الجمعة القادم سيقيّمون نتائج خطواتهم. خاصّة أنّه ورغم أنّ بعض الإجراءات التضييقية التي فرضتها لم تنته بشكلٍ تام، وتحديدًا التي فرضت على أسرى الجهاد الإسلاميّ الذين تعرضوا لإجراءات عقابية وتنكيلية مضاعفة، أبرزها العزل، والنقل المتعمد، ومحاولة تفكيك البُنية التنظيمية لهم، الأمر الذي شكّل تحولًا خطيرًا على صعيد واقع الحياة الاعتقالية، حيث تُشكّل الحالة التّنظيمية بما فيها من تفاصيل من أهم مُنجزات الحركة الأسيرة الذي تحقق بعد نضال طويل".

وأضاف: "كانت إدارة سجون الاحتلال، وفي أعقاب عملية نفق الحرّيّة التي نفّذها ستة أسرى في السادس من أيلول (سبتمبر) المنصرم، قد فرضت إجراءات عقابية مضاعفة بحقّ الأسرى، وبعد خطوات احتجاجية واسعة وحوارات استمرت مع إدارة السجون، تمكّن الأسرى من تحقيق بعضًا من المطالب وأهمها رفع بعض من هذه الإجراءات، إلا أنّه وبما يتعلق بقضية أسرى الجهاد الإسلامي، واصلت إجراءاتها رغم المطالبات المستمرة لوقفها والتراجع عنها، وعليه قرر الأسرى اليوم استئناف خطواتهم النضالية".