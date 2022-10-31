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40 أسيرا في سجون الاحتلال يقررون بدء إضراب مفتوح عن الطعام

تاريخ النشر: 31/10/2022 - 21:37

40 أسيرا في سجون الاحتلال يقررون بدء إضراب مفتوح عن الطعام
خلال وقفة إسناد للأسرى في رام الله (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن 40 أسيرا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، نيتهم بدء إضراب مفتوح عن الطعام، الثلاثاء، رفضا لتمديد اعتقال أسير أضرب عن الطعام 113 يومًا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن" 40 أسيرًا في سجني ’عوفر’ (وسط الضفة)، والنقب (جنوبي إسرائيل) من أسرى حركتي فتح والجبهة الشعبية، قرروا تسليم قائمة بأسمائهم غدًا (الثلاثاء) لإدارة سجون الاحتلال، للشروع بإضراب مفتوح عن الطعام".

وأشار البيان إلى أن "الإضراب هو احتجاج على تنصل أجهزة الاحتلال، من الاتفاق الخاص بقضية المعتقل رائد ريان، والذي خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 113 يومًا، وعلّقه بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري على مدة محددة، إلا أن مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري جديد بحقه لمدة 6 شهور".

وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، اعتقل ريان، وخاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر 113يومًا، وعلق إضرابه في 28 تموز/ يوليو الماضي.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة، وهو مناف للقوانين والأعراف الدولية.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4700، بينهم 32 أسيرة، بحسب معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

بودكاست عرب 48

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#الأسرى الفلسطينيون
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