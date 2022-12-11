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نقل الأسير أبو حميد للمستشفى بعد هبوط بدقات القلب

تاريخ النشر: 11/12/2022 - 09:10

نقل الأسير أبو حميد للمستشفى بعد هبوط بدقات القلب
الأسير ناصر أبو حميد مصاب بالسرطان (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان، بشكل عاجل من سجن "الرملة" إلى المستشفى، بعد تدهور صحته عقب ارتفاع حاد بالحرارة وهبوط دقات القلب، حسب ما أفاد نادي الأسير.

وأوضح نادي الأسير، في بيان مقتضب، أن نقل الأسير أبو حميد جاء بسبب ارتفاع حاد في درجة حرارته، وهبوط في دقات القلب.

وتعرض الأسير أبو حميد إلى جريمة الإهمال الطبي على مدار سنوات في سجون الاحتلال، وبدأ وضعه الصحي يتراجع بشكل خطير في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، بعد الاكتشاف المتأخر لإصابته بسرطان الرئة، وأصبح اليوم بوضع صحي حرج.

واعتقل الأسير أبو حميد (49 عاما)، من مخيم الأمعري في رام الله منذ عام 2002 وحكم عليه بالسجن المؤبد و50 عامًا، بعد إدانته بالمشاركة في تأسيس كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة فتح، والمسؤولية عن قتل سبعة مستوطنين.

ويوجد نحو 600 أسير مريض في سجون الاحتلال، بينهم 23 أسيرا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة.

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#الحركة الأسيرة
#نادي الأسير
#سجون الاحتلال
#سجن الرملة
#ناصر أبو حميد
#الأسرى المرضى

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