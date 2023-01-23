220 أسيرا فلسطينيا تنقلوا بين سجون الاحتلال منذ مطلع العام

نقلت إدارة سجون الاحتلال 220 أسيرا فلسطينيا من عدة سجون بينها "هداريم ومجيدو وريمون" منذ الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري وحتى اليوم؛ حسب ما أورد نادي الأسير في بيان له اليوم، الإثنين.

واستدل من معطيات نادي الأسير، أن 80 أسيرا نقلوا من سجن "هداريم"، و70 من سجن "مجيدو" ومثلهم من سجن "ريمون".

وبيّن نادي الأسير، أن "إدارة سجن ’ريمون’ نقلت بالأمس واليوم 70 أسيرا إلى سجن ’جلبوع’ ومن كافة التنظيمات، ومن المتوقع أن تنفذ سلسلة تنقلات أخرى خلال المرحلة المقبلة، وقد تستمر لغاية آذار/ مارس المقبل".

وأكد أن "عملية النقل هذه تأتي في ضوء عمليات نقل واسعة أعلنت عنها إدارة سجون الاحتلال، والتي قد تطال ألفي أسير، وسيتم توزيع الأسرى المنقولين بشكل أساسي إلى الأقسام الجديدة في سجون ’نفحة وعوفر وجلبوع’".

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات النقل لعدة أهداف، وأهمها ضرب أي حالة "استقرار" يحاول الأسير أن يخلقها داخل السجن، وتحاول من خلالها فرض مزيد من السيطرة والرقابة على الأسرى؛ حسبما ورد في بيان نادي الأسير.

وفي سياق متصل، أعلن أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" عن الاستنفار العام والاستعداد لتنفيذ خطوات احتجاجية في كافة سجون الاحتلال، ردا على قرار نقل الأسير زيد بسيسي من سجن "إيشل" إلى سجن "جلبوع".