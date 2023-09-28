رفضا للاعتقال الإداري: أسرى النقب يرجعون وجبات الطعام

حذرت وزارة الأسرى والمحررين، من استشهاد الأسير كايد الفسفوس والذي يعاني ظروفا صحية خطيرة وقاسية محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

أرجع الأسرى الإداريون في سجن النقب وجبات الطعام، اليوم الخميس، تضامنا مع الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، واحتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحسب مكتب إعلام الأسرى.

ويواصل الأسير الفسفوس (34 عاما) إضرابه عن الطعام لليوم الـ 57 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.

وحذرت وزارة الأسرى والمحررين، من استشهاد الأسير كايد الفسفوس والذي يعاني ظروفا صحية خطيرة وقاسية محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

وأوضحت الوزارة أن الأسير الفسفوس خسر أكثر من نصف وزنه ويعاني من آلام في جميع أنحاء جسده وخاصة في المفاصل، ولم يعد قادرا على التحرك بمفرده، إضافة إلى شعوره الدائم بالصداع الشديد والهزال، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة سجون الاحتلال التعنت في الاستجابة لمطلبه بإنهاء جريمة الاعتقال الإداري بحقه.

والفسفوس أسير سابق أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقاله بتاريخ 2/5/2023، وكان خاض إضرابًا عن الطعام لمدة 131 يوما ضد اعتقاله الإداري عام 2021، وهو متزوج وأب لطفلة، ولديه أربعة أشقاء في سجون الاحتلال.

الاحتلال أصدر 32 ألف قرار اعتقال إداري منذ الانتفاضة الثانية

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 32 ألف قرار اعتقال إداري منذ اندلاع انتفاضة القدس والأقصى، في 28 أيلول/سبتمبر 2000.

وقال المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فراونة، في تصريح اليوم الخميس، إن الاحتلال أصدر 32 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد، أو تجديد الاعتقال، استنادا لما يسمى "الملف السري".

وأكد فروانة أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها أكثر من 1250 معتقل إداري، دون تهمة أو محاكمة، بينهم نواب منتخبين وأكاديميين وإعلاميين ومحامين، وأطفال ومرضى وكبار السن.