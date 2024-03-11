هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض أبو هليل

شددت الهيئة على خطورة الوضع الصحي للأسرى عموما وللمرضى خصوصا، في ظل العقوبات الانتقامية التي تفرضها إدارة السجون على الأسرى منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

يعاني الأسير عمرو توفيق أبو هليل (27 عاما) من وضع صحي مقلق للغاية، إذ أنه مريض سرطان في الغدة الدرقية والأحبال الصوتية ويعاني من مرض القلب، وقد خسر أكثر من 14 كيلوغراما من وزنه منذ لحظة اعتقال في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023؛ حسبما قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارته الأخيرة لسجن "عوفر".

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والأسير أبو هليل متزوج ورزق بطفله الأول أثناء تواجده الحالي بالسجن يوم 3 آذار/ مارس الجاري، كما أنه أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال قرابة 5 سنوات.

وشددت الهيئة على خطورة الوضع الصحي للأسرى عموما وللمرضى خصوصا، في ظل العقوبات الانتقامية التي تفرضها إدارة السجون على الأسرى منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ وفقا لما جاء في بيان لها.

وذكرت أن "الأسرى المرضى أصبحوا فريسة للإهمال الطبي المتعمد ولسوء التغذية وانعدام أدنى المقومات الحياتية من حيث نظافة الغرف وتقليص ساعات الاستحمام والفورة، إلى جانب الاعتداءات المتكررة عليهم".

وختمت هيئة الأسرى بيانها "هذا كله يؤدي إلى تدهور سريع على أوضاعهم الصحية، ويجعلهم يواجهون الموت بشكل يومي في ظل غياب كامل لدور المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر".