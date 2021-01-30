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الجاليات الفلسطينية: 362 حالة وفاة بكورونا والإصابات ترتفع لـ11310

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 22:43

الجاليات الفلسطينية: 362 حالة وفاة بكورونا والإصابات ترتفع لـ11310
(توضيحية-وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سجلت 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 11310، واستقرار الوفيات عند 362 وفاة، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، مساء السبت.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية سجل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في شيكاغو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8312 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم السادس على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 116.

وخلال الأسبوع الماضي، تم تسجيل حالة وفاة واحدة و33 إصابة في أميركا، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 115 حالة وفاة، فيما سجلت 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، وفلوريدا، ونيوجيرسي، ودالاس.

كما أفادت الوزارة بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين، والطلبة ورجال الأعمال، مؤخرا، إلى إسطنبول، والقاهرة، ودبي ونيويورك.

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#الجاليات الفلسطينية
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
#كورونا في أميركا

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