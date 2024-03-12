تقرير: الجيش الإسرائيلي نكّل وعذب واعتقل وأهان طواقم طبية بغزة

أفراد الطاقم الطبي في مستشفى ناصر تعرضوا للإهانة والضرب وغمرهم بالماء البارد وأجبروا على الركوع في أوضاع غير مريحة لساعات، وأنهم احتُجزوا لعدة أيام، وسيطرة الجيش الإسرائيلي على المستشفى أدت لوفاة 13 مريضا

تتعرض الطواقم الطبية في قطاع غزة لاعتداءات من جانب القوات الإسرائيلية، وتفيد بأن أفرادها يتعرضون لتعصيب أعينهم واحتجازهم وإجبارهم على خلع ملابسهم وللضرب المتكرر، وفق لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي." اليوم، الثلاثاء.

ووصف أحمد أبو صبحة، وهو طبيب في مستشفى ناصر، احتجازه لمدة أسبوع حيث تم اعتدى الجنود الإسرائيليون عليه بالضرب، وكسر أحدهم يده. وذكرت "بي.بي.سي." أن روايته تتطابق بشكل كبير مع روايتين لمسعفين آخرين أرادا عدم الكشف عن هويتهما خوفا من الانتقام.

وقالوا إنهم تعرضوا للإهانة والضرب وغمرهم بالماء البارد وأجبروا على الركوع في أوضاع غير مريحة لساعات، وأنهم احتُجزوا لعدة أيام قبل إطلاق سراحهم.

وتمت مشاركة اللقطات التي تم تصويرها سرا في المستشفى، في 16 شباط/فبراير، وهو اليوم الذي تم فيه اعتقال المسعفين. ويظهر في مقطع الفيديو صف من الرجال مجردين من ملابسهم الداخلية أمام مبنى الطوارئ بالمستشفى، راكعين وأيديهم خلف رؤوسهم. وأثواب طبية ملقاة أمام بعضهم.

قوات إسرائيلية في مستشفى ناصر (الجيش الإسرائيلي)

وقال مدير عام المستشفى، الدكتور عاطف الحوت، إن "كل من حاول تحريك رأسه أو القيام بأي حركة يتعرض للضرب. لقد تركوهما لمدة ساعتين تقريبًا في هذا الوضع المخزي".

وادعى الجيش الإسرائيلي في تعقيبه أنهم "متهمون بالإرهاب".

وأفاد العاملون الطبيون بأنهم نُقلوا بعد ذلك إلى مبنى المستشفى، وتعرضوا للضرب، ثم نُقلوا إلى مركز احتجاز، وكل ذلك وهم مجردين من ملابسهم.

ووصف الدكتور أبو صبحة، الطبيب المؤهل حديثاً والمسعف المتطوع في مستشفى ناصر، البالغ من العمر 26 عاماً، بعض عناصر معاملته أثناء احتجازه بالتعذيب، مثل جعل المعتقلين يقفون لساعات دون انقطاع. وقال إن العقوبات الأخرى المفروضة على المعتقلين تشمل إجبارهم على الاستلقاء على بطونهم لفترات طويلة وتأخير وجباتهم.

ونقلت "بي.بي.سي." عن خبير في القانون الإنساني قوله إن اللقطات وشهادة الطاقم الطبي "مثيرة للقلق للغاية". وقال إن بعض الروايات المقدمة "تنتقل بشكل واضح إلى فئة المعاملة القاسية واللاإنسانية".

وقال الدكتور لورانس هيل كاوثورن، المدير المشارك لمركز القانون الدولي بجامعة بريستول "إن هذا يتعارض مع ما كان لفترة طويلة فكرة أساسية للغاية في القانون الذي ينطبق في النزاعات المسلحة، وهي أن المستشفيات والطواقم الطبية محمية. وحقيقة أنهم يعاملون مواطني الجانب المعادي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تقوض حمايتهم".

وقالت عائلات خمسة مسعفين آخرين في المستشفى إن أقاربهم مفقودون. بالإضافة إلى ذلك، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تلقت عشرات المكالمات الهاتفية من أشخاص يقولون إن أفراد عائلاتهم، بما في ذلك المسعفون الذين كانوا في مستشفى ناصر، أصبحوا في عداد المفقودين الآن.

ويقول المسعفون الذين بقوا في مستشفى ناصر إن العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في المستشفى جعلتهم غير قادرين على رعاية المرضى. وعندما سيطر الجيش، كان هناك ما يقرب من 200 مريض يعالجون هناك، كثير منهم "طريحي الفراش"، بما في ذلك ستة داخل وحدة العناية المركزة، وفقًا للدكتور الحوت.

ووصف الموظفون الذين سُمح لهم بالبقاء أنهم أُمِروا بنقل المرضى المصابين بأمراض خطيرة بين المباني، وإبعادهم عن واجباتهم للاستجواب، وتعيين مرضى لم يتم تدريبهم على التعامل مع حالاتهم، كل ذلك أثناء عملهم في ظروف ضيقة وغير صحية. وأدى ذلك إلى وفاة 13 مريضاً في الأيام التي تلت سيطرة إسرائيل على القطاع.

وأضاف الموظفون أن العديد من هؤلاء المرضى ماتوا بسبب الظروف في المستشفى، بما في ذلك نقص الكهرباء والمياه وغيرها من الضروريات اللازمة لاستمرار عمل المستشفى.