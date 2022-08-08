غزة: استشهاد طفلة (10 أعوام) متأثرة بجراحها إثر عدوان الاحتلال

استشهدت طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، اليوم الإثنين، متأثرة بإصابتها من قصف الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين على بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الطفلة حنين وليد أبو قايدة متأثرة بإصابتها الخطيرة في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة مدنية في منطقة أم النصر في بيت حانون، والذي أدى لاستشهاد والدتها.

الطفلة الشهيدة حنين وليد أبو قايدة

ويُشار إلى أنه مع استشهاد الطفلة حنين وليد أبو قايدة يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 46 شهيدا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم الإثنين (قبل إعلان استشهاد الطفلة حنين)، بأن حصيلة ضحايا العدوان بلغت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، 45 شهيدا بينهم 15 طفلا و4 نساء وإصابة 360 بجراح مختلفة.