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عشرات الإصابات إحداها بالرصاص الحيّ خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

تاريخ النشر: 09/12/2022 - 16:15

عشرات الإصابات إحداها بالرصاص الحيّ خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة
فرار شاب من قنابل الاحتلال المدمعة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب 12 شخصا بجراح، بينهم إصابة بالرصاص الحيّ، وعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي، والمعدني والغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرات أسبوعية في مواقع متفرقة، أبرزها بلدات كفر قدوم شرقي قلقيلية، وأوصرين وبيت دجن وبيتا في نابلس، والنبي صالح غربي رام الله.

عناصر الاحتلال يتربصون للشبان في الخليل (Getty Images)

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحيّ، و5 إصابات بالرصاص المعدني المغلق بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت في بلدة أوصرين بمحافظة نابلس.

وأشارت إلى أنها تعاملت مع عشرات المصابين بحالات اختناق.

(Getty Images)

وفي بلدة كفر قدوم، أفاد منسق لجان المقاومة الشعبية، مراد شتيوي، في بيان، بأن 6 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات آخرين بالاختناق خلال قمع الجيش الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدتي بيت دجن وبيتا، جنوبي نابلس.

(Getty Images)

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.

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