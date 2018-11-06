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محكمة تأمر ملك بلجيكا السابق بإجراء فحص أبوّة

تاريخ النشر: 06/11/2018 - 09:22

محكمة تأمر ملك بلجيكا السابق بإجراء فحص أبوّة
(أرشيفية- أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

أصدرت محكمة الاستئناف في بروكسل، أمس الإثنين، حكما يقضي بإخضاع الملك البلجيكي المتقاعد، ألبرت الثاني، لفحص أبوّته للفنانة دفلين بويل، التي لا يعترف بأنها ابنته. 

ويتوجب على ألبرت الثاني أن يُجري الفحص عن طريق أخذ عينة من حمضه النووي "دي إن إيه" خلال ثلاثة أشهر، بهدف إلغاء حكم سابق في قضيّة رفعتها بويل (50 عاما) على الملك السابق. 

وفي حال عدم إجراء ألبرت الثاني، للفحص خلال المهلة المحددة، سيواجه احتمال افتراض أنه والدها، رغم أن محاميه قد يسعون للطعن على الحجة القانونية للمحكمة.

وشكك الملك، البالغ من العمر 84 عاما، الذي تنازل في 2013 لابنه فيليب بعد 20 عاما على العرش، في مزاعم بويل لأكثر من عشر سنوات. وأثبتت فحوص الحمض النووي التي أمرت محكمة بإجرائها بأنها ليست ابنة جاك بويل، سليل إحدى أغنى الأسر في بلجيكا.

ولم يتسن الوصول إلى المحكمة كما لم يصدر تعقيب بعد من القصر الملكي.

وقال محامو بويل في بيانهم إنهم سعداء "بالتأكيد القوي على مبدأ العمل لمصلحة الطفل" مع سعي بويل لتأكيد قانوني لهويتها الحقيقية.

وأصبحت هوية بويل مثار جدل عام بعد نشر سيرة الملكة باولا، زوجة الملك ألبرت الإيطالية، عام 1999. وزعمت الملكة خلالها أن الملك كان على علاقة طويلة خارج إطار الزواج نتج عنها ابنة ولدت في الستينيات من القرن الماضي.

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ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#بلجيكا
#الملك البلجيكي
#ألبرت الثاني

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