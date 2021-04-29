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ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائيّة بنسبة 140% مقارنة بالعام الماضي

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 21:49

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائيّة بنسبة 140% مقارنة بالعام الماضي
توضيحية (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة 140 بالمئة في الربع الأول من 2021، مقارنة مع الربع المقابل في 2020.

وأضافت الوكالة في تقرير، أن هذه الزيادة كانت مدفوعة بمبيعات قوية في الصين وأوروبا، بمقدار يبلغ نحو 500 ألف سيارة و450 ألف سيارة على الترتيب.

ولم تذكر الوكالة رقما إجماليا لمبيعات السيارات الكهربائية خلال الربع الأول من 2021 والربع الأول من 2020.

وقالت إن مبيعات السيارات الكهربائية زادت بنسبة 41 بالمئة في 2020 كاملا، مقابل انخفاض في إجمالي مبيعات السيارات (بما فيها العاملة بالوقود) بنسبة 6 بالمئة.

وأفادت الوكالة بأن أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية كانت على طرق العالم في نهاية العام 2020. ولفتت إلى توسع عمليات تسجيل الحافلات والشاحنات الكهربائية في الأسواق الرئيسية، لتصل إلى مخزون عالمي يبلغ 600 ألفا و31 ألفا على الترتيب.

وفقا للتقرير، ارتفع إنفاق المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية إلى 120 مليار دولار في 2020.

وبالتوازي مع ذلك، قالت الوكالة إن حكومات العالم أنفقت حوالي 14 مليار دولار لدعم مبيعات السيارات الكهربائية في 2020، بزيادة 25 بالمئة عن عام 2019، معظمها من الحوافز القوية في أوروبا.

وتوقعت الوكالة أن يصل مخزون المركبات الكهربائية حول العالم إلى 145 مليونًا بحلول عام 2030، بما يعادل 7 بالمئة من أسطول المركبات على الطرق

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#السيارات الكهربائية
#مبيعات

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