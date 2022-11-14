إيلون ماسك يقدم رؤيته للمستقبل: حضارات فضائيّة وأنفاق وسفر بالصواريخ

عرب ٤٨ / أ ف ب

قدّم إيلون ماسك، اليوم الإثنين، رؤيته للمستقبل، والتي تشمل كائنات فضائية وأنفاقا عميقة ورحلات سياحية بالصواريخ، وذلك حينما ظهر الملياردير والمالك الجديد لـ"تويتر" كأنه بلا جسد في فيديو، ليخاطب رجال أعمال في بالي على هامش قمة مجموعة العشرين. ولم يظهر منه إلا وجهه ويديه على خلفية سوداء، فيما كان جالسا في الظلام ومرتديا قميص باتيك الإندونيسي التقليدي ومحاطا بالشموع.

وتوجّه ماسك إلى رجل الأعمال الإندونيسي أنينديا باكري بالقول: "كان التيار الكهربائي مقطوعا لدينا قبل ثلاث دقائق من هذه المكالمة. لهذا السبب أنا في الظلام".

وعندما سُئل ماسك عن سبب عدم سفره إلى الجزيرة الإندونيسية، قال مازحا إن "عبء العمل قد ازداد كثيرا في الفترة الأخيرة"، بعد استحواذه على منصة "تويتر" الاجتماعية.

ولم يكن لديه شيء آخر ليقوله عن عملية الاستحواذ التي أثارت جدلا، والتي تضمنت تسريح آلاف الموظفين وفرض رسوم على الحسابات الموثقة. لكنه أعرب عن دعمه لزيادة مدة مقاطع الفيديو عبر "تويتر"، وزيادة الإيرادات من منشورات صانعي المحتوى.

ومع وضع قضية "تويتر" جانبا، تحولت المحادثة لتتناول مواضيع أكثر تعقيدا، مثل حفر أنفاق عميقة تحت الأرض لمكافحة مشكلة زحمة السير، والسفر بصواريخ عبر العالم في أقل من ساعة واكتشاف الحياة خارج الأرض في الفضاء.

إيلون ماسك (Getty Images)

وقال ماسك: "قد نجد حضارات غريبة، أو نكتشف حضارات كانت موجودة قبل ملايين السنين".

وأضاف: "أعتقد أن الذهاب إلى هناك واستكشاف المجرّة سيكون ممتعا للغاية".

ثم تحدث رئيس شركة "تيسلا" لتصنيع السيارات الكهربائية، عن فوائد الأنفاق تحت الأرض، مقارنة بالسيارات الطائرة لمكافحة الاختناقات المرورية، قائلا إن السيارات "ستسقط على رؤوسكم" وستكون سيّئة من حيث الخصوصية.

وتابع ماسك: "السيارات الكهربائية والأنفاق هي بالتأكيد الحل لأسوأ الازدحامات المرورية التي قد تحدث في أي مدينة، لأنه يمكنكم النزول بالعدد الذي تريدونه من الطبقات العميقة حتى ينتهي الازدحام".

وبصرف النظر عن نظرته "المتفائلة" حول مستقبل إندونيسيا كدولة نامية، ركّزت المداخلة في معظمها على نظرته الغريبة والجريئة لمستقبل الأرض.

ودعت جاكرتا إيلون ماسك إلى استخدام إندونيسيا موقعا لإطلاق صاروخ "سبايس إكس"، مشيرة إلى فوائد موقع قرب خط الاستواء.

لكن ماسك قال إنه يرغب في إنشاء منصات إطلاق صواريخ في كل أنحاء العالم، تسمح للناس بالسفر "إلى الجانب الآخر من العالم" بسرعة تبلغ 20 مرة سرعة الصوت.

وأضاف: "أعتقد أن هذا سيفتح العالم فعلا إذا كان بإمكانكم السفر إلى أي مكان في أقل من ساعة".

ولكن رغم كل أحلامه الجريئة حول المستقبل، فإن ماسك، أغنى أثرياء العالم، لم يتمكّن من منع نفسه من المزاح حول أنه هو أيضا تحت رحمة تقلبات الطاقة على الأرض.

وقال: "انظُر فقط إلى هذا الفيديو والأمر غريب جدا. أجلس هنا في الظلام محاطا بالشموع. هذا أطرف شيء".