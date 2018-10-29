  2. مجلة عرب 48

استطلاع: الشعب الأفغاني الأتعس في العالم

تاريخ النشر: 29/10/2018 - 19:17

استطلاع: الشعب الأفغاني الأتعس في العالم
من الإنتخابات الأخيرة في أفغانستان (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

أجرت شركة "غالوب" الأميركية مؤخرا، مسحا لآراء الأفغان حول مدى تقييمهم لحياتهم الشخصية، لتكتشف أنهم كثيرو القلق، وقليلو الضحك، وأنهم أكثر الشعوب تشاؤما تجاه مستقبلهم مقارنة بنتائج الاستطلاع ذاته الذي أجري على شعوب أخرى منذ العام 2006.

وأشار استطلاع الشركة التي تعمل في مجال الاستشارات الإدارية والموارد البشرية والبحوث الإحصائية، إلى أن تعاسة الأفغان بازدياد مستمر.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته "غالوب" الأسبوع الماضي، أنه على مقياس من صفر إلى 10 التي تشكل أفضل علامة حول حكم الناس على فرصهم في حياة أفضل على مدار 5 سنوات مقبلة، بلغ المتوسط بالنسبة للأفغان 2.3.

وقالت "غالوب" إن هذا يشكل "تراجعا جديدا بالنسبة لأي بلد في أي عام".

وشارك في الاستطلاع ألف أفغاني في تموز/ يوليو الماضي، من خلال مقابلات مباشرة أجريت باللغتين الرئيسيتين الدارية والبشتوية.

وصرح 36 في المائة من المُستطلعة آراؤهم فقط، أنهم ابتسموا أو ضحكوا خلال فترة 24 ساعة قبل إجرائهم للمقابلة، فيما قال أكثر من 50 في المائة أنهم يشعرون بالقلق المزمن.

وقال 60 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، أنهم لا يملكون حق الطعام في بعض الأحيان، فيما أشار نحو 50 في المائة إلى أنهم لا يملكون مأوى.

تجدر الإشارة إلى أن أفغانستان تعاني من الحرب منذ عقود، ويتصاعد النزاع مؤخرا بين الحكومة وحركة طالبان التي تقوم بعمليات عسكرية شبه يومية دون التمييز بين المدنيين والأجهزة الأمنية، فيما يتفشى الفساد في الحكومة في بلد دُمر اقتصادها خصوصا بعد الاجتياح الأميركي لها منذ 17 عاما. 


 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#أفغانستان
#تعاسة
#تشاؤم
#حرب
#الاستعمار الأميركي

من عرب 48

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