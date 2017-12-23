عين ماهل: رفض لتكريم نتنياهو ودعوات لمقاطعة الزيارة

تحت عنوان " لا لتكريم العار، نعم لمقاطعة زيارة نتنياهو"، دعت الفعاليات السياسية والحزبية والفعاليات الجماهيرية والوطنية والإسلامية في قرية عين ماهل، إلى مقاطعة زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى القرية، وطلبت من إدارة المجلس إعادة النظر بالتكريم وعدم استقبال نتنياهو، فيما توجهت للمواطنين بعدم المشاركة في مراسيم الاستقبال وحفل تكريم رئيس الحكومة الذي ينظمه المجلس.

ودعت اللجنة أهالي القرية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها مساء يوم الإثنين القادم، أمام مبنى المجلس المحلي في القرية، وذلك ضمن سلسلة الخطوات الاحتجاجية الرافضة لزيارة نتنياهو للقرية وتكريمه من قبل إدارة المجلس، حيث من المتوقع أن يزور رئيس الحكومة القرية يوم الثلاثاء القادم.

وجاء في بيان صادر عن لجنة المقاطعة المنبثقة عن كافة القوى والأطر بالقرية: "كانت عين ماهل ولا زالت جزءا لا يتجزأ من تكوين شعبنا العربي الفلسطيني، بهويته وحضارته، وعبر مسيرة نضاله منذ الثلاثينيات ضد الاستعمار البريطاني، ومرورا بنكبة عام 48 وصولا إلى يوم الأرض وعين ماهل مشدودة القوس بدماء شهدائها، ومواقف شرفائها إلى جانب أبناء شعبنا وقضاياه العادلة بوجه الاختلال وممارسات التهميش والتمييز.

وتابعت اللجنة في بيانها: "من هنا، ومن إيقاع دورنا التاريخي في البلاد، ومن وازع واجبنا الأخلاقي والديني والوطني، فإننا نستنكر مناهضين دعوة رئيس الحكومة "بيبي نتنياهو" لتكريمه وتقديره في القرية بإشراف سلطة المجلس المحلي في عين ماهل".

واستعرضت اللجنة في بيانها الأسباب والدوافع لرفض الزيارة والتكريم، بالبنود التالية:

*رفضنا هو موقف مبدئي إضافة للتوقيت المتزامن مع سياسات الحكومة الإسرائيلية في القدس وعلى كامل تراب بلادنا، فضلا عن آلة القتل التي تبطش بأبناء شعبنا، والتي يتزعمها ويتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة المُراد استقباله في القرية.

* يجب ألا يسقط منا أن رئيس الحكومة مدعو للتكريم والاحتفاء به وليس لزيارة عمل كما يروج لذلك المجلس المحلي، كما أن البروتوكولات العملية ليست من مهام رئيس الحكومة في هذا الشأن، لذا، على ماذا يكرم رئيس الحكومة في عين ماهل؟ .

* يتذرع رئيس المجلس المحلي بأن التكريم مرتبط بسريان الخطة 922 ووضع أسس تنفيذها، وهذا تمويه، فلا رئيس الحكومة مرتبط بإنجاز الخطة، ولا الخطة معدة لعين ماهل فقط، بل هي معدة لعدة قرى وبلدات عربية، ولم يخطر ببال الاخرين دعوة رئيس الحكومة وتكريمه، فلماذا نحن؟.

* الخطة 922 كإنجاز حقوقي، تم انتزاعه بجهد النواب العرب في القائمة المشتركة، وانتزع من الحكومة التي حاولت في أكثر من مره عرقلة هذا الإنجاز، فكان من الأجدى تكريم من عمل على تحقيق هذه الخطة وليس رئيس الحكومة الذي انتزعت منه.

وقالت لجنة المقاطعة في البيان إن "رئيس المجلس المحلي هو بمثابة موظف مرتبط بوزارة داخلية الدولة، لكنه منتخب من قبلنا في الأخير. لذا، من حقنا عليه كونه ممثلا لنا، أن نقول له: خطوتك في هذه الدعوة لا تمثلنا ومرفوضة رفضاً قطعياً لأسباب لا نحتاج تذكيرك بها. ومن هنا فإننا ندعو رئيس المجلس المحلي إلى التراجع عن هذه الدعوة في التكريم، كما أننا ندعو جميع المدعوين من شرفاء بلدنا الى مقاطعة هذا التكريم المعيب، لن نسكت عن هذه المهزلة سنقوم بخطوات عملية وميدانية أخرى للحيلولة دون تكريم هذا الشخص القائم على سياسات العنصرية والتمييز".