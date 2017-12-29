عكا: تظاهرة رفع شعارات نصرة للقدس

شارك مواطنون مدينة عكا والمنطقة، في وقفة احتجاجية على دوار غسان كنفاني، تصديا لإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورفع المشاركون في الوقفة اللافتات المنددة بقرار الرئيس الأميركي وأخرى مناصرة للقدس، كتب على بعض منها "القدس فلسطينية... شاء من شاء وأبى من أبى"، "أميركا هي الطاعون" و"القدس عربية فلسطينية".

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية هتافات منددة بقرار ترامب ومؤكدة على أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

وقال عضو اللجنة الشعبية في عكا، داوود عبد الفتاح، لـ"عرب 48" إن "هذه الوقفة الاحتجاجية جمعت كافة أطياف المدينة، وهي تأتي في أعقاب قرار الأزعر ترامب، وبدورنا سنستمر بالاحتجاج بشكل أسبوعي في نفس المكان".

وأضاف أن "مستوى الرد على قرار الرئيس الأميركي كان جبارا على صعيد البلاد والعالم، وكلنا أمل بأن تتواصل الاحتجاجات ضد قرار ترامب".