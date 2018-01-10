  2. محليات
  3. أخبار محلية

جرافات وقوات الشرطة تتجمع قرب قلنسوة

تاريخ النشر: 10/01/2018 - 13:50

جرافات وقوات الشرطة تتجمع قرب قلنسوة
الشرطة تتجمع قرب قلنسوة، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

أثار تجمع قوات كبيرة من الشرطة وجرافات قرب المدخل الرئيسي لمدينة قلنسوة، حالة من القلق بين الأهالي ظهر اليوم، الأربعاء.

وأعرب عدد من أهالي قلنسوة عن خشيته من أن تهدم السلطات منزل أو أكثر من منازل المواطنين المهددة بالهدم

وبحسب المعلومات المتوفرة، تجمعت سيارات وأفراد الشرطة عند المدخل الرئيسي لقلنسوة بعد أن حضرت من مستوطنة "نتساني عوز"، لهدم مبنى متنقل في المنطقة الشرقية لقلنسوة.

وبعد مشاورات بين طاقم الدفاع واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء اتفق على أن يقوم صاحب بإزالة المبنى المتنقل من مكانه.

ويعيش الشارع في قلنسوة حالة من الاستنفار بسبب تجمع القوات لحماية الجرافات، ولا يزال خطر الهدم يهدد العشرات من المنازل في المدينة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هدم المنازل
#قلنسوة

جرافات وقوات الشرطة تتجمع قرب قلنسوة

جرافات وقوات الشرطة تتجمع قرب قلنسوة

جرافات وقوات الشرطة تتجمع قرب قلنسوة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر قاسم وقلنسوة: شبح الهدم يهدد محلات تجارية
كفر قاسم وقلنسوة: شبح الهدم يهدد محلات تجارية

2018-01-10

بيت جن: إصابة خطيرة لرجل إثر تعرضه لحروق
بيت جن: إصابة خطيرة لرجل إثر تعرضه لحروق

2018-01-10

عدالة: أمر احترازي في التماس ضد "تعليمات الغور"
عدالة: أمر احترازي في التماس ضد "تعليمات الغور"

2018-01-10

الأكثر قراءة

مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار جنوب نابلس

مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار جنوب نابلس

2018-01-09
قتلت زوجها وقطعت جثته وأخفت جزءا منها في مكب النفايات

قتلت زوجها وقطعت جثته وأخفت جزءا منها في مكب النفايات

2018-01-09
عم ضحية الحادث من اللقية في رومانيا: خسارتنا لابننا لا تعوض

عم ضحية الحادث من اللقية في رومانيا: خسارتنا لابننا لا تعوض

2018-01-09
قصف إسرائيلي جديد لمنشأة عسكرية قرب دمشق

قصف إسرائيلي جديد لمنشأة عسكرية قرب دمشق

2018-01-09
غزة: إصابة القيادي في حماس العلمي بطلقة في الرأس

غزة: إصابة القيادي في حماس العلمي بطلقة في الرأس

2018-01-09