جرافات وقوات الشرطة تتجمع قرب قلنسوة

أثار تجمع قوات كبيرة من الشرطة وجرافات قرب المدخل الرئيسي لمدينة قلنسوة، حالة من القلق بين الأهالي ظهر اليوم، الأربعاء.

وأعرب عدد من أهالي قلنسوة عن خشيته من أن تهدم السلطات منزل أو أكثر من منازل المواطنين المهددة بالهدم

وبحسب المعلومات المتوفرة، تجمعت سيارات وأفراد الشرطة عند المدخل الرئيسي لقلنسوة بعد أن حضرت من مستوطنة "نتساني عوز"، لهدم مبنى متنقل في المنطقة الشرقية لقلنسوة.

وبعد مشاورات بين طاقم الدفاع واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء اتفق على أن يقوم صاحب بإزالة المبنى المتنقل من مكانه.

ويعيش الشارع في قلنسوة حالة من الاستنفار بسبب تجمع القوات لحماية الجرافات، ولا يزال خطر الهدم يهدد العشرات من المنازل في المدينة.