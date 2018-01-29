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كيوان من مجد الكروم: إطلاق النار على سيارتي سببه عملي ومواقفي

تاريخ النشر: 29/01/2018 - 11:57

كيوان من مجد الكروم: إطلاق النار على سيارتي سببه عملي ومواقفي
آثار الرصاص في سيارة كيوان بمجد الكروم
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

عقد مجلس محلي مجد الكروم، الليلة الماضية، جلسة طارئة في أعقاب جريمة إطلاق النار على سيارة عضو المجلس، يوسف كيوان، جرى خلالها شجب واستنكار الجريمة وتحميل الشرطة المسؤولية بسبب تقاعسها في محاربة العنف والجريمة، ومطالبتها باعتقال الجناة.

يوسف كيوان

وقال عضو مجلس محلي مجد الكروم، يوسف كيوان، لـ"عرب 48" إنه "عند الساعة الثانية من فجر السبت، سمعنا دوي إطلاق نار على مقربة من منزلنا، إلا أننا لم نعر اهتماما لذلك إلى أن استيقظنا في الصباح وفوجئنا بأن إطلاق النار استهدف سيارتنا حتى أن أحد العيارات النارية اخترق السيارة ليستقر على مقربة من مقعد السائق".

وأضاف أن "الجريمة لاقت شجبا واستنكارا عارمين، خصوصًا وأن الحديث يدور عن استهداف منتخب جمهور، مع التأكيد على أنني على الصعيد الشخصي تجمعني علاقة طيبة مع الجميع ولا يوجد أي خلاف لي مع أحد".

وعن خلفية الجريمة، قال كيوان إن "الخلفية، على ما يبدو، تعود لعملي ومواقفي في المجلس المحلي، ومن هنا أستبعد أن يكون الحزب الشيوعي والجبهة وراء ذلك رغم الخلاف الموجود بيننا. هذه محاولة لكم الأفواه وعدم إبراز مواقفي في ظل مساعي قوى في القرية أن تكون هذه الدورة الأخيرة لي في عضوية المجلس باعتبار أنني من المقربين لرئيس المجلس".

وتطرق إلى تقديمه شكوى بالقول إنه "قمت بتقديم شكوى في الشرطة التي من المفروض أن تتوصل إلى نتائج خلال مدة زمنية معينة، وفي حال عدم ذلك فإنني أحملها كامل المسؤولية كون الحديث يدور عن إهمال من قبلها ليس أكثر".

وختم كيوان بالقول إن "تفشي آفة العنف والجريمة في مجتمعنا العربي هي نتيجة إهمال الأهالي وفشلهم في تربية أبنائهم فيما بعد، ومن هذا المنطلق فإن المسؤولية الأولى ملقاة على كاهلهم ثم نحمل الشرطة المسؤولية أيضًا حيال ذلك".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مجد الكروم
#العنف والجريمة
#يوسف كيوان
#إطلاق النار

كيوان من مجد الكروم: إطلاق النار على سيارتي سببه عملي ومواقفي

من عرب 48

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