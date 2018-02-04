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إصابة خطيرة لعامل سقط من علو في وسط البلاد

تاريخ النشر: 04/02/2018 - 11:37

إصابة خطيرة لعامل سقط من علو في وسط البلاد
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

أصيب رجل يبلغ من العمر 54 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو أثناء عمله في مدينة تل أبيب، وسط البلاد، صباح اليوم الأحد.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، وهو يعاني من جروح في منطقة الرأس وأطراف جسده.

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب لاستكمال العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي 48 والأجانب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حوادث العمل
#ورشات البناء

من عرب 48

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