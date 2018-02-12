إبعاد النائبة زعبي عن جلسة بالكنيست بسبب مهاجمتها الجيش

أُبعدت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، من جلسة لجنة التربية والتعليم في الكنيست، اليوم الإثنين، بعد أن هاجمت سياسات القتل التي ينفذها جنود من الجيش الإسرائيلي.

وقالت زعبي في الجلسة إن "القاتل قاتل أيضا عندما يقتل مرة واحدة في حياته. الجيش الإسرائيلي نفذ عدة جرائم قتل".

وفي أعقاب ذلك، قال رئيس اللجنة، يعكوف مرغي، إن "جنود الجيش الإسرائيلي ليسوا قتلة"، وأبعد النائبة زعبي عن الجلسة.

وناقشت الجلسة اقتراح قانون "كسر الصمت" (شوبريم شتيكا)، وبموجب القانون فإنّه يحق لوزير التربية والتعليم منع دخول منظمات يسارية إلى المدارس.

يذكر أن النائبة زعبي تعرضت بعد تصريحات سابقة وصفت خلالها الجيش الإسرائيلي بأنه أكثر إرهابا من "داعش" لحملة تحريض، وطالب وزراء في الحكومة الإسرائيلية بطردها إلى خارج البلاد.