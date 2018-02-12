  2. محليات
  3. أخبار محلية

إبعاد النائبة زعبي عن جلسة بالكنيست بسبب مهاجمتها الجيش

تاريخ النشر: 12/02/2018 - 13:29

إبعاد النائبة زعبي عن جلسة بالكنيست بسبب مهاجمتها الجيش
النائبة حنين زعبي
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أُبعدت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، من جلسة لجنة التربية والتعليم في الكنيست، اليوم الإثنين، بعد أن هاجمت سياسات القتل التي ينفذها جنود من الجيش الإسرائيلي.

 وقالت زعبي في الجلسة إن "القاتل قاتل أيضا عندما يقتل مرة واحدة في حياته. الجيش الإسرائيلي نفذ عدة جرائم قتل".

وفي أعقاب ذلك، قال رئيس اللجنة، يعكوف مرغي، إن "جنود الجيش الإسرائيلي ليسوا قتلة"، وأبعد النائبة زعبي عن الجلسة. 

وناقشت الجلسة اقتراح قانون "كسر الصمت" (شوبريم شتيكا)، وبموجب القانون فإنّه يحق لوزير التربية والتعليم منع دخول منظمات يسارية إلى المدارس. 

يذكر أن النائبة زعبي تعرضت بعد تصريحات سابقة وصفت خلالها الجيش الإسرائيلي بأنه أكثر إرهابا من "داعش" لحملة تحريض، وطالب وزراء في الحكومة الإسرائيلية بطردها إلى خارج البلاد.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حنين زعبي
#التجمع
#المشتركة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عسفيا: مصرع المهندس تلحمي في حادث طرق ببلغاريا
عسفيا: مصرع المهندس تلحمي في حادث طرق ببلغاريا

2018-02-12

اعتقال شاب من أم الفحم وآخر تركي بادعاء دعم حماس
اعتقال شاب من أم الفحم وآخر تركي بادعاء دعم حماس

2018-02-12

بقاء وصمود: العيش بلا ماء وكهرباء وتعليم في صواوين
بقاء وصمود: العيش بلا ماء وكهرباء وتعليم في صواوين

2018-02-12

الأكثر قراءة

مصرع جميع ركاب الطائرة الروسية

مصرع جميع ركاب الطائرة الروسية

2018-02-11
حالة الطقس: أجواء غائمة وفرص مهيأة لتساقط أمطار

حالة الطقس: أجواء غائمة وفرص مهيأة لتساقط أمطار

2018-02-11
تحليلات:

تحليلات: "إسقاط طائرة F-16 غطى على الإنجاز الإسرائيلي"

2018-02-11
تحقيق بسقوط الطائرة الإسرائيلية أظهر نقطة ضعف

تحقيق بسقوط الطائرة الإسرائيلية أظهر نقطة ضعف

2018-02-11
الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع:

الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع: "التهديد الحقيقي من حزب الله"

2018-02-11