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أولادنا أمانة في أعناقنا: اشتباه بنقل أطفال بصندوق السيارة!

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 09:51

أولادنا أمانة في أعناقنا: اشتباه بنقل أطفال بصندوق السيارة!
أطفال بصندوق السيارة في كفر كنا، أمس!
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

اعتقلت الشرطة سائقا من قرية كفر كنا بشبهة نقل 6 أطفال داخل صندوق سيارة من نوع تندر في أحد شوارع القرية مساء أمس، الأحد.

وجرى توقيف السائق واستدعاء أهالي الأطفال للتحقيق معهم أيضا. وتعتزم الشرطة تقديم لائحة اتهام بحق السائق.

ويشكل نقل الأطفال داخل صناديق السيارات خطرا على حياتهم.

يذكر أن حوادث الطرق بشكل عام تشكل السبب الرئيسي لوفيات الأطفال الذين تجاوزوا السنة الأولى من عمرهم، وثلث حالات الوفيات للأطفال الواقعة أعمارهم بين السنة الأولى والسنة الخامسة عشر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كفر كنا
#الأطفال العرب

أولادنا أمانة في أعناقنا: اشتباه بنقل أطفال بصندوق السيارة!

أولادنا أمانة في أعناقنا: اشتباه بنقل أطفال بصندوق السيارة!

من عرب 48

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