عيلبون: مصرع الشاب آدم زريق في حادث طرق

لقي شاب من قرية عيلبون مصرعه، الليلة الفائتة، وذلك جراء انقلاب مركبته على شارع "65"، بين مفرق مسكنة (تسومت غولاني) وقرية عيلبون، قرب محطة الوقود "النمر".

وعلم أن الشاب يدعى آدم أنور زريق، ويبلغ من العمر 20 عاما. وقد وقع الحادث قرابة الساعة 01:14 من بعد منتصف الليل الفائت. وبحسب الشرطة، فإن الشاب كان يقود المركبة دون أن يكون بحوزته رخصة قيادة.

وكانت قد وصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث، بيد أن الشاب كان قد فارق الحياة متأثرا بإصابته الخطيرة.

وبحسب أحد أفراد طواقم الإسعاف فإن المركبة كانت منقلبة على جانب الشارع المظلم، ولم يكن السائق بداخلها.

وأضاف أنه تم العثور على السائق على بعد نحو 15 مترا من المركبة، وكان قد فقد الوعي وتوقف قلبه عن النبض، وقد أصيب بإصابات خطيرة، ولم يكن بالإمكان إنقاذ حياته.