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اعتقال مشتبهين من يركا بإلقاء قنابل على منزل بمجد الكروم

تاريخ النشر: 08/04/2018 - 11:32

اعتقال مشتبهين من يركا بإلقاء قنابل على منزل بمجد الكروم
(توضيحية)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

اعتقلت الشرطة، صباح اليوم الأحد، قاصرين من قرية يركا، بشبهة إلقاء قنابل صوت وإطلاق نار على منزل في قرية مجد الكروم تعود ملكيته لمواطن يبلغ من العمر 60 عاما.

وبحسب ادعاء الشرطة، فإنها "لاحظت دراجة نارية بدون لوحة ترخيص وهي تسير بسرعة فائقة، وفي أعقاب ذلك قامت بمطاردتها بعد عدم انصياع سائقها بالتوقف، إلى أن جرى اعتقال مستقليها قرب مفرق عين الأسد".

هذا، وجرى إحالة المشتبهين للتحقيق في إلقاء القنابل والسياقة بدون رخصة وقيادة دراجة نارية بدون لوحة ترخيص.

ملف خاص | يوم الأرض

#مجد الكروم
#يركا
#العنف والجريمة
#جنائيات

من عرب 48

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