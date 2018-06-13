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الرملة: اتهام شاب بقتل أكرم أبو عامر

تاريخ النشر: 13/06/2018 - 14:18

الرملة: اتهام شاب بقتل أكرم أبو عامر
المرحوم أكرم أبو عامر
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة ضد الشاب أمين أبو عامر، نسبت إليه "القتل دون عمد، محاولة القتل وحيازة سلاح وذخيرة".

ويُستدل من لائحة الاتهام أنه "يوم 12.5.18 تم عقد راية صلح بين أبناء عائلة أبو عامر في حي الجواريش بالرملة، وبعد عدة دقائق من بدء مراسم الصلح خرج عدة أشخاص من أبناء العائلة، بينهم المتهم، ووقفوا في جوار المنزل علما أن المتهم كان يخبئ مسدسا في سرواله".

وبحسب لائحة الاتهام فإنه "في نفس الوقت وصل إلى المكان سعد أبو عامر في سيارته وبحوزته سكين. وكان بين سعد أبو عامر وحماد أبو عامر، قريب المتهم، نزاع لاشتباه الأخير بأن سعد طعن ابنه. وأوقف سعد السيارة وركض نحو حماد علمًا أن البعض حاول منعه من الاعتداء عليه. وقرر المتهم الاعتداء على سعد فقام بإطلاق النار على سيارته عدة مرات ونتيجة لذلك أصيب أكرم أبو عامر الذي كان في المكان وتوفي متأثرا بجروحه الحرجة".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الرملة
#جرائم القتل
#العنف والجريمة
#أكرم أبو عامر

من عرب 48

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