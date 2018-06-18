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النقب: إصابة خطيرة لفتى تعرض لحروق

تاريخ النشر: 18/06/2018 - 09:41

النقب: إصابة خطيرة لفتى تعرض لحروق
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب فتى (16 عاما) من سكان إحدى البلدات العربية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بحروق ووصفت حالته بأنها خطيرة صباح اليوم، الإثنين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، لم يُعرف سبب الإصابة بعد، وقد وصل الفتى إلى عيادة طبية في مدينة "ديمونا" ثم نقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وذُكر أن الحروق في الجزء العلوي من جسد الفتى وهي من الدرجة الثانية، وأنه فقد الوعي.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#النقب
#ديمونا
#حروق
#إصابة الأطفال

من عرب 48

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