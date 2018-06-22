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إصابة شابين وفتاة من الطيبة وأم الفحم في جريمتي إطلاق نار

تاريخ النشر: 22/06/2018 - 09:27

إصابة شابين وفتاة من الطيبة وأم الفحم في جريمتي إطلاق نار
من مكان الجريمة في أم الفحم، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شابان وفتاة من مدينتي الطيبة وأم الفحم في جريمتي إطلاق نار،  الليلة الماضية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، من المركز الطبي فإنه تلقى بلاغا حول جريمة إطلاق نار وصل إلى بدالة المؤسسة الطبية في لواء "أيلون" حيث وصل إلى المكان أفراد الطواقم الطبية التابعة للمؤسسة وعملوا على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وهما شاب يبلغ من العمر 27 عاما وشابة (24 عاما)، ونقلوهما على وجه السرعة إلى مستشفى "كابلان" وهما يعانيان من جروح خطيرة.

وفي جريمة أخرى، أصيب شاب من سكان أم الفحم، على ما يبدو، جروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار خلال تواجده في حي الميدان في المدينة. ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة بالتحقيق في ظروف الجريمة وملابسات وقوعها.

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#العنف والجريمة
#أم الفحم
#الطيبة

من عرب 48

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