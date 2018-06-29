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أم الفحم: إصابة عامل سقط عن ارتفاع 5 أمتار

تاريخ النشر: 29/06/2018 - 16:04

أم الفحم: إصابة عامل سقط عن ارتفاع 5 أمتار
منظر عام لأم الفحم (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل (37 عاما) في أعقاب سقوطه عن ارتفاع في حي الجبارين في مدينة أم الفحم، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، سقط العامل عن ارتفاع نحو 5 أمتار بالمنطقة المذكورة، وأحيل بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "رمبام" في حيفا بعد تلقيه العلاج الأولى من الطاقم الطبي بالمكان، ووصفت إصابته بأنها بين الخطيرة والمتوسطة.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#أم الفحم
#حوادث العمل

من عرب 48

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