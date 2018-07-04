40 عربيا لقوا مصارعهم بحوادث الطرق منذ مطلع 2018

لقي 40 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2018، حسب معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد.

وبلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد منذ 1.1.2018 ولغاية اليوم 150 ضحية.

وبحسب المعطيات فقد تورط 80 سائقا من المجتمع العربي في حوادث طرق قاتلة، بما في ذلك مقتل شخص واحد على الأقل، بينهم 27 سائقا حتى سن 24 عاما، 6 منهم كانوا متورطين في حوادث طرق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

مقتل 13 شابا (من الفئة العمرية 24-15) من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ مطلع العام.

ويُستدل من المعطيات كذلك أن عربيا واحدا من كبار السن، من الفئة العمرية 65+ عاما، لقي مصرعه في حادث طرق منذ بداية العام، ولقي 9 مشاة من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام، 2 منهم في الأسابيع الثلاثة الماضية.

كما لقي 17 سائقا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام، 6 منهم من السائقين الشباب، حتى جيل 24 عاما.

وأشارت الإحصائيات إلى تورط 80 سائقا من المجتمع العربي بحوادث طرق قاتلة، بينهم 27 سائقا شابا حتى جيل 24 عاما. ولقي 8 من مستقلي الدراجات النارية من المجتمع العربي مصارعهم منذ مطلع العام الجاري، 2 منهم في الأسابيع الثلاثة الماضية.

ويبدو واضحا أن الحكومة، بأذرعها المختلفة، مستمرة في إهمال قضايا المواطنين العرب، ولا تلتفت لتوفير الحلول في المصيرية منها، وضمان السلامة والأمان على الطرق والعمل من أجل الحد من عدد الضحايا في حوادث الطرق في المجتمع العربي بالبلاد.