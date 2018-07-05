السابعة خلال يوم..هزة أرضية تضرب طبرية بقوة 2.8

ضربت هزة أرضية بعد ظهر اليوم الخميس، طبرية ومنطقة الجليل وطبرية في شمال البلاد، حيث شعر السكان بالهزة التي استمرت عدة ثوان وكانت قوتها 2.8 درجة في سلم ريختر، إذ لم يبلغ عن وقع أضرار وخسائر بالممتلكات أو إصابات بشرية.

وهذه الهزة الأرضية السابعة التي تضرب البلاد خلال 24 ساعة، علما أن الهزة الأرضية الأولى كانت فجر الأربعاء، في شمال البلاد وكانت بقوة 4.2 درجة تالها هزة أخرة بقوة 3.2 درجة في نفس المنطقة تبعها هزات ارتدادية في مناطق مختلف في البلاد.

وفقا للمعهد الجيوفيزيائي الإسرائيلي، فقد ضربت شمال البلاد وطبرية عند الساعة 13:25 من يوم الخميس، هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، كما أفاد سكان الذين أكدوا أنهم شعروا بالهزة الأرضية التي كان مركزها بالجليل وطبرية.

وكانت الهزة قد ضربت البلاد في الساعة 01:00 من فجر اليوم الخميس، وكانت شدتها 3.2 درجة على سلم ريختر، ومركزها في شمالي البلاد. وتحدثت تقارير أخرى عن وقوع هزتين ارتداديتين بنفس الدرجة.

وكانت البلاد قد تعرضت لعدة هزات أرضية خفيفة خلال الأعوام الأخيرة، بلغت قوتها 4.1 و 4.2 و5.3 على سلم ريختر، وكان مركزها شمال البلاد، الجليل، البحر الميت، القدس والأغوار.

وتؤكد التقديرات الإسرائيلية الأخيرة احتمالات وقوع هزة أرضية مدمرة في البلاد في كل لحظة، كما تشير إلى مصرع وإصابة مئات الآلاف، وأضرار لمئات آلاف المباني، وفي الوقت نفسه تشير التقارير إلى عدم الجاهزية وخاصة على مستوى تقوية المباني التي شيدت قبل العام 1980.