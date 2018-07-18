كفركنا: ترشيح واصل طه لرئاسة المجلس عن التجمع والجبهة

أعلن تحالف الجبهة والتجمع في كفر كنا، اليوم، الأربعاء، ترشيح النائب السابق، واصل طه، لرئاسة المجلس المحليّ، في الانتخابات المقرّرة نهاية تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان صادر عن التحالف، وصلت موقع "عرب 48" نسخة عنه، إنّه "سيكون لكل كنّاوي وكناوية الدور والصوت والرأي في انتخاب رئيس ومجلسٍ محلي يقودان البلدة في المرحلة القادمة، بعد معاناة الأهل من عدم تلبية أبسط الحقوق المتمثّلة بالمسكن للأزواج الشابّة، لأكثر من عقد ونصف من السنين وغيرها".

وأضاف البيان: وبناءًا على ذلك، نحن واثقون من ذكاء الناخبين الكناويين لدى اختيارهم وانتخابهم لممثليهم في انتخابات السلطة المحلية المقبلة، وفق معايير ضميرية يغلبونَ فيها العام على الخاص مستلهمين من الماضي والحاضر عِبَرًا تكون لهم مؤشرًا واضحًا لدعم تحالف الجبهة والتجمع، الذي تزداد قوته ويتوسع يومًا بعد يوم".

وبخصوص القوائم المتنافسة، قال البيان إنها مرآة تعكس الماضي والحاضر والمستقبل لمرشحيها، وهنا وفي هذا المقال لا بد من الإعلان عن الثلاثية الأولى التي سيعقبها ثلاثيات لاحقة في قائمة التحالف التي نعيد من خلالها إنتاج مشروع نهضوي ووحدوي وتطويري واسع تحمله طليعة مُجَرَّبَة ومهنية بخبرتها المحلية والقطريّة، وتحتضن في داخلها دمًا جديدًا وشبابيًا سوف يقود العديد من مجالات العمل والتطوير، التي تهم المواطنين وخاصة قطاعات الجيل الشاب والصاعد.

وبعد إعلان ترشيح طه للرئاسة، أعلن البيان عن الثلاثيّة الأولى لقائمته، وهي: ١-النائب ورئيس مجلس كفركنا السابق، عن التجمع الوطني الديمقراطي، واصل طه؛ يليه المهندس عضو المجلس المحلي، ممثل جبهة كفركنا، نبيل أبو داهود، ويليهما، المدرّب الرياضي المعروف، وسيم عباس.