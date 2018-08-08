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العنف الأسري: اعتقال امرأة بشبهة التنكيل بأطفالها

تاريخ النشر: 08/08/2018 - 10:36

العنف الأسري: اعتقال امرأة بشبهة التنكيل بأطفالها
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية امرأة من منطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك للاشتباه بأنها اعتدت على أطفالها ونكلت بهم على مدار عدة سنوات.

وادعت الشرطة، اليوم الأربعاء، أن "ثلاثة أشقاء (15 و12 و7 أعوام) من أصل 7 أشقاء وصلوا، أمس، إلى مركز الشرطة وقدموا بلاغا عن تعرضهم لاعتداء وضرب وتنكيل من قبل والدتهم".

ويُستدل من التحقيقات الأولية، حسب ادعاء الأشقاء الثلاثة أن "الوالدة المشتبه بها جلست على ابنها البالغ من العمر 10 أعوام وتسببت له بصعوبة في التنفس، كما أنها عضته على خلفية رفضه ترتيب الألعاب في المنزل".

وحققت الشرطة مع الوالدة وزوجها ثم إطلاق سراح الوالد وأبقت الوالدة رهن الاعتقال، ومن المزمع النظر بتمديد اعتقالها في محكمة الصلح ببئر السبع لاستكمال التحقيق معها، اليوم.

العنف الأسري

وفي هذا السياق، يعتبر العنف الجسدي أكثر أشكال العنف الأسري شيوعا ويمكن استكشافه وتحقيقه ويجري عن طريق الضرب باليد أو بأداة حادة أو بالخنق أو شد الشعر أو العض.

والعنف الأسري هو كل عنف يقع في إطار العائلة من قبل أحد أفراد العائلة بما له من سلطة أو ولاية بالمجني عليه وهذا يختلف من مجتمع لآخر، فهو اعتداء على شخص الإنسان إما في جسمه أو نفسيته أو سلب حريته، فهو أحد أنماط السلوك العدواني الناتج عن وجود علامات قوى غير متكافئة في إطار تقسيم العمل بين الرجل والمرأة وفقا لما يمليه النظام الاقتصادي الاجتماعي السائد في المجتمع. وهذا الفعل يعرض الإنسان من الناحية النفسية أو الجسدية أو العقلية أو الجنسية للخطر كالقتل أو الاعتداء الجنسي أو التحرش أو الإيذاء البدني أو المعنوي أو الإهمال أو الحرمان المتعمد أو الإساءة اللفظية.


#العنف الأسري
#الشرطة
#النقب
#شبهات

من عرب 48

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