جبهة الناصرة: أكثر من 14 ألف ناخب و6 مقاعد

قالت جبهة الناصرة الديمقراطية إنها حصلت على أكثر من 14 ألف ناخب، ما ضمن لها 6 مقاعد في المجلس البلدي.

وأضافت في بيان أصدرته اليوم، الخميس، أنها "ستبذل كل جهد لصيانة هذه الثقة وتعزيزها. وفي ذات الوقت فإنها تحترم قرار الناخب النصراوي، وتبارك وتهنئ الرئيس المنتخب، رئيس البلدية علي سلام".

ودعت الجبهة أهالي المدينة إلى "العمل بشكل وحدوي للتخلص من رواسب الحملة الانتخابية، وقلب الأجواء العامة في المدينة، لتكون آمنة يطيب العيش فيها".

كما وجهت جبهة الناصرة التحية للمرشح وليد عفيفي، "على تضحيته، واستعداده لخدمة البلد، وهو الشخصية الوطنية التي لها بصمات على جوانب عدة في تطور المدينة. ونثمن عاليا خطابه المسؤول، الاجتماعي والسياسي تجاه المدينة وجماهير شعبنا".

وأكدت أنها ستكون "حاضرة في المجلس البلدي، بشكل نشط، كما كانت على مدار السنين. وهي كما من قبل، تمد يدها مستعدة لأي تعاون، في ما يصب خدمة المدينة عامة، وقضية شعبنا".

ودع الجبهة أهالي الناصرة، إلى "التمسك بروح عالية من المسؤولية السياسية الوطنية، تجاه قضايا شعبنا، وخاصة تجاه كل ما يهدد وجودنا كجماهير راسخة في وطنها، تواجه وتتحدى كل السياسات العنصرية الاقتلاعية التي تقودها حكومات إسرائيل المتعاقبة، وتسجل الحكومة الحالية ذروة جديدة لها".

وأشارت جبهة الناصرة إلى أنها ستعمل على "تقييم المرحلة الجديدة، كما فعلت من قبل، وتقيّم العوامل الداخلية في صفوفها، والعوامل الأخرى التي ساهمت في النتيجة، لتوطد مسيرتها تجاه خدمة المدينة وشعبنا".