  2. محليات
  3. أخبار محلية

جولة انتخابية ثانية في تل السبع وسط أجواء مشحونة

تاريخ النشر: 01/11/2018 - 23:55

جولة انتخابية ثانية في تل السبع وسط أجواء مشحونة
عمر أبو رقيق
عرب ٤٨/ رأفت أبو عايش

تعيش بلدة تل السبع في النقب، أجواء تنافسية مشحونة، وذلك في أعقاب الإعلان، ظهر اليوم الخميس، عن إجراء جولة انتخابية ثانية في البلدة بعد فشل أي من المرشحين الثلاثة، مصلح أبو عصا وعمر أبو رقيق وموسى الأعسم، في تخطي نسبة الحسم (40%)، والتي تقدر بـ2960 صوتا.

وتأخر إعلان نتائج الجولة الأولى في تل لسبع بعد انتظار الأصوات الخارجية، التي كان في مقدورها حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وجاءت نتئج الجولة الأولى في الانتخابات على رئاسة المجلس المحلي في تل السبع على النحو التالي: عمر أبو رقيق حصل على 2915 صوتًا، وموسى الأعسم حصل على 2523 صوتًا، ومصلح أبو عصا على 1959 صوتًا.

وبناء على هذه النتائج، يخوض الجولة الثانية من انتخابات المجلس المحلي تل السبع، المرشحان عمر أبو رقيق والمرشح موسى أبو عصا.

ويذكر أن بلدة تل السبع شهدت توترًا وأعمال عنف خلال الأيام الماضية، والتي لاقت استنكاراً جماهيريًا واسعًا.

وفي هذا السياق، صرّح المرشح عمر أبو رقيق عن قائمة "الرسالة للتغيير" في حديث لـ"عرب 48"، "أهل بلدي تل السبع الكرام بدأت الجولة الانتخابية الثانية في تل السبع، والتي تأخرت بسبب انتظار الأصوات الخارجية، وهنا نشكر كل من صبر والتزم بالأخلاق وساهم في وصولنا إلى هذه المرحلة بهذه الروح الطيبة، وأهل تل السبع جميعهم أخوه ويهمهم النسيج الاجتماعي والحياة المشتركة. مسؤوليتنا جميعًا وضعها أولوية نصب أعيننا".

وأكمل أبو رقيق "نشكر كل من منحنا صوته في الجولة الأولى وقدم لنا الدعم، ونوجه رسالة إلى أهالي بلدنا، الآن نحن نحتاجكم أيضَا في الجولة الثانية كي نستطيع إيصال الصوت الشبابي الأكاديمي".

وأضاف متحدثًا لمناصريه "أود أن اشكر قُرابة الـ3000 شخص الذين منحوني الثقة وصوتوا لي، هذا ليس بالأمر المفهوم ضمنًا، ما يزيدني إدراكاً بأن أهل تل السبع متعطشون لتغيير حقيقي. أنا بدوري لن اُخيب ظنكم".

وتابع "أكثر ما جعلني أشعر بالفرح يوم الانتخابات، هو رؤيتي لجداتي اللاتي تتجاوز أعمارهن الـ85 عامًا ويحضرن لصناديق الاقتراع لكي يدلين بأصواتهن".

وأنهى أبو رقيق "أردنا الحسم من الجولة الأولى ليس فقط لتحصيل الانتصار السياسي، ولكن أردنا إنهاء عبء الانتخابات واشتقنا لأن نعود لميدان العمل الجماهيري وبناء الخطط والبدء بخدمة أهل بلدنا، نتعهد بالاستمرار في نفس النهج ونفس الفكر، وفي سعيينا نحو التغيير والبناء". وناشد المرشح أبو رقيق "أهالي تل السبع بالتحلي بروح الصبر، ونبذ العنف والفتن واحترام الغير وتقبل كل نتيجة تفرزها الانتخابات فكلنا أهل بلد واحد".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#نسبة الحسم
#تل السبع
#عمر أبو رقيق

مواد الملف
انتخابات 2018: جولة ثانية في بستان المرج

انتخابات 2018: جولة ثانية في بستان المرج

فسوطة: إدغار دكور رئيسا للمجلس المحلي

فسوطة: إدغار دكور رئيسا للمجلس المحلي

جبهة الناصرة: أكثر من 14 ألف ناخب و6 مقاعد

جبهة الناصرة: أكثر من 14 ألف ناخب و6 مقاعد

15 امرأة نجحن في انتخابات السلطات المحلية العربية

15 امرأة نجحن في انتخابات السلطات المحلية العربية

الرئيس المنتخب ماهر خليلية: يافة الناصرة قالت كلمتها

الرئيس المنتخب ماهر خليلية: يافة الناصرة قالت كلمتها

توتر وترقب لنتائج الانتخابات الرسمية في تل السبع

توتر وترقب لنتائج الانتخابات الرسمية في تل السبع

عسفيا: بهيج منصور رئيسا للمجلس المحلي

عسفيا: بهيج منصور رئيسا للمجلس المحلي

عرابة: فوز عمر واكد نصار برئاسة البلدية

عرابة: فوز عمر واكد نصار برئاسة البلدية

عرعرة النقب: نايف أبو عرار يفوز بدورة رئاسية ثانية

عرعرة النقب: نايف أبو عرار يفوز بدورة رئاسية ثانية

قراءة في نتائج انتخابات الناصرة 2018

قراءة في نتائج انتخابات الناصرة 2018

نتسيرت عيليت: 3 مقاعد للقائمة المشتركة

نتسيرت عيليت: 3 مقاعد للقائمة المشتركة

عكا: 5 مقاعد للقائمتين العربيتين

عكا: 5 مقاعد للقائمتين العربيتين

قائمة يافا تفوز بمقعد في المجلس البلدي

قائمة يافا تفوز بمقعد في المجلس البلدي

الناصرة: علي سلام رئيسا للبلدية لدورة أخرى

الناصرة: علي سلام رئيسا للبلدية لدورة أخرى

اللد: 6 مقاعد لقائمة النداء العربي اللداوية والنهضة

اللد: 6 مقاعد لقائمة النداء العربي اللداوية والنهضة

البعنة: فوز علي خليل برئاسة المجلس

البعنة: فوز علي خليل برئاسة المجلس

بسمة طبعون: جولة ثانية بين منير ورائد زبيدات

بسمة طبعون: جولة ثانية بين منير ورائد زبيدات

بيت جن: جولة ثانية بين المرشحين زيد أسعد وراضي نجم

بيت جن: جولة ثانية بين المرشحين زيد أسعد وراضي نجم

بئر المكسور: خالد حجيرات رئيسا للمجلس المحلي

بئر المكسور: خالد حجيرات رئيسا للمجلس المحلي

البعينة نجيدات: منير حمودة يفوز برئاسة المجلس

البعينة نجيدات: منير حمودة يفوز برئاسة المجلس

عبلين: مأمون شيخ أحمد يفوز بالرئاسة مجددا

عبلين: مأمون شيخ أحمد يفوز بالرئاسة مجددا

إكسال: محمد رافع شلبي يفوز برئاسة المجلس

إكسال: محمد رافع شلبي يفوز برئاسة المجلس

مجد الكروم: سليم صليبي رئيسا للمجلس لدورة ثانية

مجد الكروم: سليم صليبي رئيسا للمجلس لدورة ثانية

جولس: جولة ثانية بين وسام نبواني وقاسم هنو

جولس: جولة ثانية بين وسام نبواني وقاسم هنو

دبورية: دورة أخرى للرئيس زهير يوسف

دبورية: دورة أخرى للرئيس زهير يوسف

طرعان: مازن عدوي يفوز برئاسة المجلس

طرعان: مازن عدوي يفوز برئاسة المجلس

الزرازير: جولة ثانية بين حسين هيب وأمير مزاريب

الزرازير: جولة ثانية بين حسين هيب وأمير مزاريب

حرفيش: رفيق مرعي رئيسا للمجلس

حرفيش: رفيق مرعي رئيسا للمجلس

دير الأسد: جولة ثانية بين حسين خطيب وأحمد ذباح

دير الأسد: جولة ثانية بين حسين خطيب وأحمد ذباح

دير حنا: انتخاب قاسم سالم رئيسا للمجلس

دير حنا: انتخاب قاسم سالم رئيسا للمجلس

جسر الزرقاء: مراد عماش رئيسا للمجلس لدورة أخرى

جسر الزرقاء: مراد عماش رئيسا للمجلس لدورة أخرى

دالية الكرمل: بهيج منصور يفوز برئاسة المجلس

دالية الكرمل: بهيج منصور يفوز برئاسة المجلس

جديدة المكر: جولة ثانية بين وسام عريض وسهيل ملحم

جديدة المكر: جولة ثانية بين وسام عريض وسهيل ملحم

جلجولية: فوز درويش رابي برئاسة المجلس

جلجولية: فوز درويش رابي برئاسة المجلس

يانوح جت: انتخاب معضاد سعد رئيسا للمجلس

يانوح جت: انتخاب معضاد سعد رئيسا للمجلس

طمرة: جولة ثانية بين سهيل ذياب وموسى أبو رومي

طمرة: جولة ثانية بين سهيل ذياب وموسى أبو رومي

عين ماهل: فوز أحمد حبيب الله برئاسة المجلس

عين ماهل: فوز أحمد حبيب الله برئاسة المجلس

عيلوط: جولة ثانية بين حسن وإبراهيم أبو راس

عيلوط: جولة ثانية بين حسن وإبراهيم أبو راس

عيلبون: فوز سمير أبو زيد برئاسة المجلس

عيلبون: فوز سمير أبو زيد برئاسة المجلس

سخنين: د. صفوت أبو ريا رئيسا جديدا للبلدية

سخنين: د. صفوت أبو ريا رئيسا جديدا للبلدية

ساجور: جبر حمود رئيسا للمجلس لدورة ثالثة

ساجور: جبر حمود رئيسا للمجلس لدورة ثالثة

نحف: جولة ثانية بين محمد سرحان وعبد الباسط قيس

نحف: جولة ثانية بين محمد سرحان وعبد الباسط قيس

نتائج شبه نهائية: 4 مقاعد للقوائم العربية بترشيحا

نتائج شبه نهائية: 4 مقاعد للقوائم العربية بترشيحا

المشهد: جولة ثانية بين عبد الفتاح حسن ووجيه سليمان

المشهد: جولة ثانية بين عبد الفتاح حسن ووجيه سليمان

معليا تجدد ثقتها بحاتم عراف في رئاسة المجلس

معليا تجدد ثقتها بحاتم عراف في رئاسة المجلس

المزرعة تنتخب فؤاد عوض لدورة أخرى

المزرعة تنتخب فؤاد عوض لدورة أخرى

المغار: جولة ثانية بين زياد دغش وفريد غانم

المغار: جولة ثانية بين زياد دغش وفريد غانم

اللقية: جولة ثانية بين إبراهيم النصاصرة وأحمد الأسد

اللقية: جولة ثانية بين إبراهيم النصاصرة وأحمد الأسد

كفر قرع: جولة ثانية بين حسن عثامنة وفراس بدحي

كفر قرع: جولة ثانية بين حسن عثامنة وفراس بدحي

كفر مندا: مؤنس عبد الحليم رئيسا للمجلس

كفر مندا: مؤنس عبد الحليم رئيسا للمجلس

كفر قاسم: عادل بدير يفوز بالرئاسة لفترة أخرى

كفر قاسم: عادل بدير يفوز بالرئاسة لفترة أخرى

كفر كنا: جولة ثانية بين يوسف عواودة وعز الدين أمارة

كفر كنا: جولة ثانية بين يوسف عواودة وعز الدين أمارة

كفر ياسيف: شادي شويري يفوز برئاسة المجلس

كفر ياسيف: شادي شويري يفوز برئاسة المجلس

كفر برا: محمود عاصي رئيسا للمجلس لدورة ثالثة

كفر برا: محمود عاصي رئيسا للمجلس لدورة ثالثة

كعبية طباش حجاجرة: جولة ثانية بين حسن كعبية ورافع حجاجرة

كعبية طباش حجاجرة: جولة ثانية بين حسن كعبية ورافع حجاجرة

كسرى سميع: ياسر غضبان رئيسا جديدا للمجلس

كسرى سميع: ياسر غضبان رئيسا جديدا للمجلس

كسيفة: عبد العزيز النصاصرة رئيسا للمجلس

كسيفة: عبد العزيز النصاصرة رئيسا للمجلس

كوكب: فوز زاهر صالح بفترة رئاسية جديدة

كوكب: فوز زاهر صالح بفترة رئاسية جديدة

كابول: جولة ثانية بين صالح ريان وأسعد مرشد

كابول: جولة ثانية بين صالح ريان وأسعد مرشد

يركا تجدد ثقتها بوهيب حبيش لرئاسة المجلس

يركا تجدد ثقتها بوهيب حبيش لرئاسة المجلس

يافة الناصرة: ماهر خليلية رئيسا للمجلس

يافة الناصرة: ماهر خليلية رئيسا للمجلس

أم الفحم: جولة ثانية بين خالد حمدان وسمير محاميد

أم الفحم: جولة ثانية بين خالد حمدان وسمير محاميد

شعب: جولة ثانية بين محمود بقاعي وعلي خوالد

شعب: جولة ثانية بين محمود بقاعي وعلي خوالد

شقيب السلام: عامر أبو معمر رئيسا لدورة أخرى

شقيب السلام: عامر أبو معمر رئيسا لدورة أخرى

الرامة: شوقي أبو لطيف رئيسا للمجلس بالتزكية

الرامة: شوقي أبو لطيف رئيسا للمجلس بالتزكية

قلنسوة: جولة ثانية بين عبد الباسط سلامة وأحمد قشقوش

قلنسوة: جولة ثانية بين عبد الباسط سلامة وأحمد قشقوش

البقيعة: د. سويد سويد رئيسا للمجلس لدورة أخرى

البقيعة: د. سويد سويد رئيسا للمجلس لدورة أخرى

الشبلي أم الغنم: جولة ثانية بين منير ونعيم شبلي

الشبلي أم الغنم: جولة ثانية بين منير ونعيم شبلي

الفريديس: أيمن مرعي رئيسا للمجلس المحلي

الفريديس: أيمن مرعي رئيسا للمجلس المحلي

عرعرة عارة: جولة ثانية بين مضر يونس وعوني مرزوق

عرعرة عارة: جولة ثانية بين مضر يونس وعوني مرزوق

رهط: فايز أبو صهيبان يفوز برئاسة البلدية

رهط: فايز أبو صهيبان يفوز برئاسة البلدية

الرينة: انتخاب جميل بصول رئيسا للمجلس

الرينة: انتخاب جميل بصول رئيسا للمجلس

أبو سنان: جولة ثانية بين نهاد وفوزي مشلب

أبو سنان: جولة ثانية بين نهاد وفوزي مشلب

أبو غوش: انتخاب كاظم إبراهيم لرئاسة المجلس

أبو غوش: انتخاب كاظم إبراهيم لرئاسة المجلس

شفاعمرو: عرسان ياسين يفوز برئاسة البلدية

شفاعمرو: عرسان ياسين يفوز برئاسة البلدية

نتائج الانتخابات المحلية 2018

نتائج الانتخابات المحلية 2018

الجش: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الجش: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الرملة: 4 مقاعد للقوائم العربية

الرملة: 4 مقاعد للقوائم العربية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نحف: اتفاق تناوب يلغي جولة انتخابية ثانية بين سرحان وقيس
نحف: اتفاق تناوب يلغي جولة انتخابية ثانية بين سرحان وقيس

2018-11-01

شفاعمرو: جمعية الجليل تعقد مؤتمرها السنوي للأبحاث العلمية
شفاعمرو: جمعية الجليل تعقد مؤتمرها السنوي للأبحاث العلمية

2018-11-01

انتخابات 2018: جولة ثانية في بستان المرج
انتخابات 2018: جولة ثانية في بستان المرج

2018-11-01

الأكثر قراءة

انتخابات 2018: ماذا تعكس النتائج في البلدات العربية؟

انتخابات 2018: ماذا تعكس النتائج في البلدات العربية؟

2018-10-31
الناصرة: علي سلام رئيسا للبلدية لدورة أخرى

الناصرة: علي سلام رئيسا للبلدية لدورة أخرى

2018-10-31
تركيا: خاشقجي قتل خنقًا وقطعت أوصاله وفق خطة معدة مسبقًا

تركيا: خاشقجي قتل خنقًا وقطعت أوصاله وفق خطة معدة مسبقًا

2018-10-31
الأردن: مقتلُ الكاتبة أمل منصور زوجة الكاتب الفلسطيني الراحل خيري منصور

الأردن: مقتلُ الكاتبة أمل منصور زوجة الكاتب الفلسطيني الراحل خيري منصور

2018-10-31
العثور على جثتي سعوديتين طلبتا اللجوء في الولايات المتحدة

العثور على جثتي سعوديتين طلبتا اللجوء في الولايات المتحدة

2018-10-31