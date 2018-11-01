جولة انتخابية ثانية في تل السبع وسط أجواء مشحونة

تعيش بلدة تل السبع في النقب، أجواء تنافسية مشحونة، وذلك في أعقاب الإعلان، ظهر اليوم الخميس، عن إجراء جولة انتخابية ثانية في البلدة بعد فشل أي من المرشحين الثلاثة، مصلح أبو عصا وعمر أبو رقيق وموسى الأعسم، في تخطي نسبة الحسم (40%)، والتي تقدر بـ2960 صوتا.

وتأخر إعلان نتائج الجولة الأولى في تل لسبع بعد انتظار الأصوات الخارجية، التي كان في مقدورها حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وجاءت نتئج الجولة الأولى في الانتخابات على رئاسة المجلس المحلي في تل السبع على النحو التالي: عمر أبو رقيق حصل على 2915 صوتًا، وموسى الأعسم حصل على 2523 صوتًا، ومصلح أبو عصا على 1959 صوتًا.

وبناء على هذه النتائج، يخوض الجولة الثانية من انتخابات المجلس المحلي تل السبع، المرشحان عمر أبو رقيق والمرشح موسى أبو عصا.

ويذكر أن بلدة تل السبع شهدت توترًا وأعمال عنف خلال الأيام الماضية، والتي لاقت استنكاراً جماهيريًا واسعًا.

وفي هذا السياق، صرّح المرشح عمر أبو رقيق عن قائمة "الرسالة للتغيير" في حديث لـ"عرب 48"، "أهل بلدي تل السبع الكرام بدأت الجولة الانتخابية الثانية في تل السبع، والتي تأخرت بسبب انتظار الأصوات الخارجية، وهنا نشكر كل من صبر والتزم بالأخلاق وساهم في وصولنا إلى هذه المرحلة بهذه الروح الطيبة، وأهل تل السبع جميعهم أخوه ويهمهم النسيج الاجتماعي والحياة المشتركة. مسؤوليتنا جميعًا وضعها أولوية نصب أعيننا".

وأكمل أبو رقيق "نشكر كل من منحنا صوته في الجولة الأولى وقدم لنا الدعم، ونوجه رسالة إلى أهالي بلدنا، الآن نحن نحتاجكم أيضَا في الجولة الثانية كي نستطيع إيصال الصوت الشبابي الأكاديمي".

وأضاف متحدثًا لمناصريه "أود أن اشكر قُرابة الـ3000 شخص الذين منحوني الثقة وصوتوا لي، هذا ليس بالأمر المفهوم ضمنًا، ما يزيدني إدراكاً بأن أهل تل السبع متعطشون لتغيير حقيقي. أنا بدوري لن اُخيب ظنكم".

وتابع "أكثر ما جعلني أشعر بالفرح يوم الانتخابات، هو رؤيتي لجداتي اللاتي تتجاوز أعمارهن الـ85 عامًا ويحضرن لصناديق الاقتراع لكي يدلين بأصواتهن".

وأنهى أبو رقيق "أردنا الحسم من الجولة الأولى ليس فقط لتحصيل الانتصار السياسي، ولكن أردنا إنهاء عبء الانتخابات واشتقنا لأن نعود لميدان العمل الجماهيري وبناء الخطط والبدء بخدمة أهل بلدنا، نتعهد بالاستمرار في نفس النهج ونفس الفكر، وفي سعيينا نحو التغيير والبناء". وناشد المرشح أبو رقيق "أهالي تل السبع بالتحلي بروح الصبر، ونبذ العنف والفتن واحترام الغير وتقبل كل نتيجة تفرزها الانتخابات فكلنا أهل بلد واحد".