عيلوط: التوصل لاتفاق تفاهم بين حسن وإبراهيم أبو راس

جرى الاتفاق في قرية عيلوط، مساء اليوم الأحد، بين المرشحين اللذين انتقلا للجولة الثانية، إبراهيم أبو راس وحسن علي أبو راس، على التوافق وعدم خوض جولة انتخابية ثانية، دون الكشف عن المزيد من تفاصيل الاتفاق.

وكانت نتائج الانتخابات لرئاسة مجلس عيلوط المحلي، قد أفرزت جولة ثانية بين رئيس المجلس الحالي إبراهيم أبو راس الذي حصل على 1666 صوتًا ومنافسه حسن علي أبو راس الذي حصل 1191 صوتا. حيث أغلقت صناديق الاقتراع في البلدة وسط مشاركة واسعة وصلت إلى 83% من المصوتين.

وجاء في بيان صادر عن المرشحين: "وقوفًا عند مصلحة القرية وأهلها وجدنا هناك أغلبية تنادي بوجوب الوفاق".

وتابع أنه "تعاقدنا وتعاهدنا على الوفاق بما فيه خير لخدمة البلد وأهلها، وقررنا نحن الاتفاق على عدم خوض الجولة الثانية واحترام الوفاق والعمل بناء على ما يتطلبه قانون السلطات المحلية لعبور يوم 13/11/2018".