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مجد الكروم: لائحة اتهام ضد 5 مشتبهين بالخطف والاعتداء على قاصر

تاريخ النشر: 06/11/2018 - 23:47

مجد الكروم: لائحة اتهام ضد 5 مشتبهين بالخطف والاعتداء على قاصر
مركز الشرطة بمجد الكروم (تصوير "عرب 48")
عرب ٤٨

قدمت النيابة الإسرائيلية العامة، الثلاثاء، لائحة اتهام للمحكمة في حيفا، بحق خمسة شبان من قرية مجد الكروم في منطقة الشاغور، بتهمة الخطف وإساءة معاملة قاصر والاعتداء عليه بالضرب وإجراء تحقيق بالإكراه والابتزاز تحت التهديد.

وجاء في التفاصيل أن الشرطة تلقت بلاغًا من مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا، مفاده أن قاصرًا يبلغ من العمر 17 عاما، وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من رضوض في جميع أنحاء جسده، وقال الضحية الذي كان يخشى على حياته، لوالده، إن أشخاصًا مجهولين من إحدى القرى المجاورة هاجموه.

وقالت الشرطة إنه في أعقاب ذلك جمعت أدلة واستمعت إلى شهادات خلال تحقيقات، استطاعت بواسطتها التوصل إلى 5 مشتبهين (بينهم قاصر)، بالإضافة إلى 3 آخرين لم يتم التحقيق معهم بعد، حيث لم تنجح في تحديد موقعهم والقبض عليهم.

وتبين في التحقيقات، وفقًا للشرطة، أن المتهمين على معرفة سابقة بالضحية، حيث اشتبهوا بإقدامه على اقتحام منزل بعضهم ليلا، وسرقة جهاز الهاتف الخاص بوالدتهم. فقرر المشتبهون خطف القاصر والتحقيق معه بالقوة حتى يعترف باقتحام المنزل.

وتوجه المشتبهون إلى الضحية في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، حين كان يسير مع صديقه في شوارع القرية، توقفت سيارة المشتبهين بالقرب منه ونجح أحدهم بإقناعه بالصعود إلى السيارة للتحدث معه.

واقتاد المشتبهون القاصر إلى أحد كروم الزيتون القريبة، أنزلوه من السيارة، بالتزامن مع وصول سيارة أخرى أقلت المشتبهين الآخرين.

شرع المشتبهون في تهديد القاصر واستجوابه وهم يصورونه بهواتفهم وهددوه بأنه إذا لم يعترف بالسرقة فسوف يقتلونه. رفع أحد المشتبهين القاصر من سرواله وألقاه أرضًا وربطوا ذراعيه بشجرة زيتون وشرعوا بضربه باستخدام كابل كهربائي ومجرفة.

وبعد ذلك اقتاد المشتبهون الضحية إلى منزلهم وطالبوه بإعادة تمثيل السرقة المزعومة أثناء تهديده بقتله إن لم يفعل، وبعد ذلك أمروه بمغادرة المنزل.

وطالبت الشرطة بتمديد اعتقال المشتبهين حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وقالت إنها تقوم بأعمال بحث وتمشيط للعثور على 3 مشتبهين آخرين اختفوا في أعقاب دعوتهم للتحقيق في شبهة الاعتداء على قاصر.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مجد الكروم
#قاصر
#حيفا
#تهمة الخطف
#الاعتداء

من عرب 48

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