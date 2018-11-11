اعتداء على سيارة ناشط في قائمة "ناصرتي"

اعتدى جناة، الليلة الماضية، على سيارة الناشط في قائمة "ناصرتي" بالناصرة، فادي عجاوي، حيث كانت السيارة مركونة على جانب الشارع.

وقال عجاوي إنه يشعر بالصدمة إثر الاعتداء على سيارته، وأوضح أنه "نحظى بسمعة طيبة ولا نتدخل في أمور لا تعنينا، ولا توجد لنا أي خصومة مع أحد، وأشك أن الأمر على خلفية الانتخابات". وأضاف أن "الانتخابات أصبحت من ورائنا، ولن يحبط من عزيمتنا هذا العمل الجبان الذي يستهدفنا جميعا".

واستنكر عضو بلدية الناصرة عن قائمة "ناصرتي"، رايق مروات، الإعتداء الذي وصفه بـ"الغاشم من قبل خفافيش الليل".

وقال إنه "توجد ضرورة لوحدة الصف بين أبناء البلد الواحد. نستنكر بشدة هذا الاعتداء الجبان على سيارة الناشط فادي عجاوي، لكننا في نفس الوقت نشدد على ضرورة التحلي بالصبر والحفاظ على الأجواء الأخوية بين أبناء أهل البلد، فالانتخابات من ورائنا وستبقى المحبة، ولا مكان للمفسدين بيننا، أولئك الذين يحاولون تعكير الصفو النصراوي عبثا".